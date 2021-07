Nadhim Zahawi dévoilera un plan d’extension limitée du vaccin Covid aux enfants

Le ministre des Vaccins annoncera aujourd’hui aux députés si le gouvernement a approuvé une extension limitée des vaccins Covid-19 pour les adolescents après avoir reçu les recommandations d’un organisme indépendant.

Nadhim Zahawi a révélé que le Comité conjoint sur la vaccination et la vaccination (JCVI) avait rendu lundi son avis sur la vaccination des plus de 12 ans, qui sera examiné lors d’une réunion imminente du comité gouvernemental Covid-0.

Parlant sur Sky News, le ministre a déclaré qu’il présenterait plus tard une mise à jour au Parlement, mais a suggéré que la grande majorité des enfants ne se verraient pas proposer de vaccin jusqu’à ce que de nouvelles preuves soient disponibles.

« Autant dire qu’ils ont regardé de très près, en particulier les enfants, qui sont plus vulnérables aux infections graves de Covid, les enfants qui vivent avec des adultes qui sont plus vulnérables aux infections graves de Covid et les 17 ans qui sont sur le point de devenir 18 ans – trois mois à compter de leur 18e anniversaire – et nous tiendrons compte de ce conseil.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles le vaccin ne sera pas étendu à tous les enfants, il a répondu : « Le JCVI continue d’examiner cela.

«Il y a maintenant des données émergentes sur tous les enfants vaccinés en Amérique et ailleurs avec une première dose. Pas encore assez de données avec une deuxième dose, ils veulent donc regarder toutes les données. »

Le chien de garde de la sécurité médicale de la MHRA a donné son feu vert aux jabs pour adolescents le 4 juin, et Boris Johnson subit une pression croissante pour leur offrir une protection alors que la variante Delta déchire les groupes d’âge plus jeunes.

Mais le JCVI devrait recommander de limiter les jabs à ceux qui sont jugés vulnérables à Covid-19, ou qui vivent avec des adultes immunodéprimés ou autrement à risque grave de la maladie, ainsi qu’aux jeunes de 17 ans qui sont dans les trois mois de leur 18e anniversaire.

M. Zahawi a également insisté sur le fait qu’il était « confiant » que le gouvernement faisait la « bonne chose » en mettant fin à la grande majorité des restrictions de Covid malgré la flambée des infections et un avertissement sévère de scientifiques internationaux.

Le ministre des Vaccins a toutefois souligné qu’il continuerait à porter un couvre-visage dans les espaces publics intérieurs bondés, bien que Boris Johnson ait abandonné l’obligation légale pour le public de le faire en Angleterre.

Ses remarques sont intervenues alors que le gouvernement autorisait la réouverture des boîtes de nuit pour la première fois en 16 mois, supprimait les directives de distanciation sociale et supprimait les limites des rassemblements à l’intérieur dans la dernière étape de la feuille de route.