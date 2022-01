Nadhim Zahawi « contribue » à l’obtention des prêts controversés de Greensill, selon le magnat de l’acier

M. Cameron a fait l’objet d’un examen minutieux pour sa communication étroite avec les ministres et les responsables de Whitehall au nom de Greensill, après son effondrement en mars dernier.

Le Serious Fraud Office (SFO) a annoncé en mai dernier qu’il enquêtait sur des soupçons de commerce frauduleux et de blanchiment d’argent dans des entreprises au sein de GFG. Le SFO a déclaré que les enquêteurs enquêteraient sur les accords de financement avec Greensill.

« La demande d’assistance de GFG a été transmise à Nadhim par leur député travailliste local, et Nadhim a expliqué à Sanjeev Gupta que les demandes devraient être adressées aux responsables du BEIS. »

Les informations diffusées sous FOI ont montré qu’un échange de SMS ou un appel téléphonique entre M. Gupta et M. Zahawi avait eu lieu « à une date inconnue » et était lié à « l’assistance Covid », selon le FT rapport.

Le porte-parole du ministre a déclaré L’indépendant: « L’affirmation selon laquelle Nadhim a joué un rôle déterminant dans l’obtention de l’approbation n’est guère plus qu’une flatterie de GFG dans une lettre écrasée de leur équipe de relations publiques. Il n’a pas répondu à la lettre ni assisté à l’événement.

Le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle (BEIS) a déclaré qu’il « ne reconnaît pas » l’affirmation de M. Gupta selon laquelle le ministre a joué un rôle dans la facilitation du prêt.

En octobre 2020, M. Gupta a envoyé une lettre à M. Zahawi, qui était alors ministre du département des affaires, pour le remercier de son « soutien » dans l’obtention des prêts Greensill par l’intermédiaire de la British Business Bank, selon un rapport du Financial Times.

