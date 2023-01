Nadhim Zahawi: Aucune sanction n’est infligée pour les «erreurs fiscales innocentes», déclare le chef du HMRC

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le président conservateur Nadhim Zahawi n’a pas commis d'”erreur innocente” dans ses affaires fiscales, a suggéré le chef du HM Revenue and Customs (HMRC).

M. Zahawi fait face à une enquête éthique pour savoir s’il a enfreint le code ministériel sur son règlement fiscal de 5 millions de livres sterling, après L’indépendant a d’abord révélé qu’il avait fait l’objet d’une enquête du HMRC.

Le président conservateur aurait une amende de 1 million de livres sterling pour régler le différend – affirmant que HMRC avait jugé que son « erreur » fiscale avait été « négligente et non délibérée ».

James Harra, directeur général du HMRC, a déclaré jeudi à un groupe de députés interpartis qu'”il n’y a pas de sanctions pour les erreurs innocentes dans vos affaires fiscales”.

“Si vous faites preuve de diligence raisonnable mais que vous commettez néanmoins une erreur, alors que vous serez redevable de l’impôt et des intérêts en cas de retard de paiement, vous ne serez pas passible d’une pénalité”, a-t-il déclaré au comité restreint des comptes publics.

“Mais si votre erreur était le résultat d’une négligence, la législation stipule qu’une sanction peut s’appliquer dans ces circonstances”, a ajouté le chef du HMRC.

M. Harra a précisé qu’il ne discutait pas du cas de M. Zahawi en particulier, mais a été interrogé par des députés sur la nature des litiges fiscaux et sur la manière dont les politiciens de haut niveau sont traités par le HMRC. Il a déclaré que ses organisations “traitaient tous les contribuables de la même manière”.

Mais le patron du HMRC a suggéré qu’il pourrait y avoir des circonstances dans lesquelles il pourrait discuter des détails des affaires fiscales d’un ministre devant le comité – car il a déclaré qu’il aiderait l’enquête éthique n ° 10 sur M. Zahawi de toutes les manières possibles “de toutes les manières possibles”.

On a demandé à M. Harra ce que son organisation ferait si un homme politique de premier plan faisait une déclaration sur ses affaires fiscales que le HMRC sait être « catégoriquement fausse ».

La députée travailliste Dame Meg Hillier, présidente du comité, a demandé à M. Harra si le HMRC corrigerait jamais de telles affirmations. Il a dit qu’une telle position pourrait être une question de “frustration”, mais HMRC avait un devoir de confidentialité.

«En règle générale, notre obligation de confidentialité signifierait que si un contribuable faisait une déclaration publique sur ses affaires avec laquelle nous estimions ne pas être d’accord, ce ne serait pas une question que nous corrigerions… Mais encore une fois, nous examinerions les choses au cas par cas. »

Rishi Sunak – qui a ordonné à un conseiller en éthique d’enquêter sur le règlement fiscal de M. Zahawi – serait “livide” avec son ministre au sujet de la saga.

“Rishi essaie de faire ce qu’il faut en termes de processus mais il est livide”, un allié de M. Sunak Les temps. «Il veut continuer, mais ce n’est qu’un cadeau pour le Labour. Il [the prime minister] a agi de bonne foi.

Les députés conservateurs ont également déclaré L’indépendant ils pensent que M. Sunak était “de plus en plus irrité” par M. Zahawi et se préparait à le licencier si l’enquête de Sir Laurie Magnus sur la saga fiscale révélait des actes répréhensibles.

Le ministre du Commerce Andrew Bowie – un proche allié de Sunak – a déclaré à la BBC Politique en direct que s’il s’avérait que M. Zahawi avait “fait une faute dans ce rapport, le Premier ministre le limogerait bien sûr”. Un porte-parole du n ° 10 a déclaré que M. Bowie avait “donné son opinion”.

Un député conservateur a déclaré qu’il était “sûr” que M. Sunak limogerait M. Zahawi s’il s’avérait qu’il avait enfreint le code ministériel. “Il va devoir. Sinon le discours à l’extérieur du No 10 [and vow to bring ‘integrity’] est une couleur ratée.

Rishi Sunak et Nadim Zahawi sous pression à cause de la saga fiscale (APE)

La querelle entourant M. Zahawi est centrée sur une facture fiscale concernant la vente d’actions de YouGov, la société de sondage fondée par M. Zahawi, qui étaient détenues par Balshore Investments, une société enregistrée au large de Gibraltar et liée à la famille de M. Zahawi.

M. Zahawi a déclaré que le HMRC avait conclu qu’il y avait eu une erreur “négligente et non délibérée” dans la manière dont les actions des fondateurs, attribuées à son père, avaient été traitées. Il a également insisté sur le fait qu’il était “confiant” qu’il avait “agi correctement tout au long”.

Le numéro 10 a déclaré que M. Sunak ne savait pas la semaine dernière que M. Zahawi avait payé une amende de 30% au HMRC. M. Sunak a également insisté auprès des PMQ sur le fait que lorsqu’il a donné au président conservateur son poste au cabinet “aucun problème n’a été soulevé avec moi”.

Une source a dit Le gardien que le n ° 10 a été informé de la pénalité et du règlement fiscal de M. Zahawi avec le HMRC avant sa nomination à la présidence des conservateurs, mais Downing Street a nié que ce soit le cas.

Le n ° 10 n’a pas fixé de calendrier ni indiqué le rythme de l’enquête, disant seulement qu’il espérait que le conseiller en éthique Sir Laurie Magnus pourrait faire rapport “rapidement”.

Un ministre de haut rang a suggéré que le résultat de l’enquête pourrait être sur le bureau de M. Sunak en aussi peu que 10 jours, tandis que Les temps signalé que le conseiller en éthique rendait compte dans les trois semaines.

Le secrétaire au travail et aux pensions, Mel Stride, a été interrogé sur ITV Peston programme sur les rumeurs suggérant que l’enquête pourrait être menée dans les 10 jours, et a déclaré qu’il “ne serait pas inhabituel” que Sir Laurie opère dans ce délai.