Nadhim Zahawi “a payé une amende dans le règlement d’un différend fiscal à sept chiffres”

Le président du parti conservateur, Nadhim Zahawi, est confronté à de nouvelles questions sur ses affaires fiscales après avoir été accusé d’avoir payé une amende dans le cadre d’un règlement de plusieurs millions de livres avec le HMRC.

L’ancien chancelier, qui fréquente le cabinet de Rishi Sunak, subit des pressions depuis qu’il a été rapporté qu’il avait payé une somme à sept chiffres pour mettre fin à un différend.

Maintenant le Gardien a signalé qu’il avait payé une amende de 30%, portant le total estimé à plus de 4,8 millions de livres sterling.

L’équipe de M. Zahawi et le Parti conservateur ont été contactés au sujet de la dernière allégation. Aucun des deux n’a répondu pour réfuter le rapport.

Le parti travailliste a appelé à une enquête sur M. Zahawi et la chef adjointe Angela Rayner a exhorté le HMRC à clarifier les “questions sérieuses soulevées concernant un conflit d’intérêts potentiel”.

L’avocat fiscaliste Dan Neidle a travaillé pour exposer les affaires fiscales du ministre et a estimé qu’il devait 3,7 millions de livres sterling.

Des intérêts pourraient être dus en plus de la pénalité de 30% signalée par le Guardian, portant le total possible à plus de 4,8 millions de livres sterling.

M. Neidle, du groupe de réflexion Tax Policy Associates, a déclaré: “vous ne payez pas une pénalité de 30% si vos affaires fiscales sont en ordre”.

“Vous le faites, au mieux, si vous avez été négligent si vous n’avez pas payé l’impôt qui est dû”, a-t-il déclaré.

L’avocat a déclaré que les chances que M. Zahawi ait payé une amende étaient “presque inévitables” après que le Sun a annoncé dimanche qu’il avait réglé une somme à sept chiffres avec HMRC.

Interrogé sur le niveau de la sanction signalée, M. Neidle a déclaré: “Cela signifie probablement qu’au moins il n’a pas admis son comportement délibéré, cela signifie probablement qu’il a admis sa négligence.”

Le site Web du gouvernement indique qu’une pénalité comprise entre 0 et 30% est due si elle survient en raison d’un manque de diligence raisonnable. Une erreur délibérée peut entraîner une pénalité de 20 à 70 %.

Le député conservateur aurait évité l’impôt en utilisant une société offshore enregistrée à Gibraltar pour détenir des actions de la société de sondage qu’il a cofondée, YouGov.

Nadim Zahawi avait précédemment déclaré qu’il ne savait rien d’une enquête sur ses impôts par le HMRC (AFP via Getty Images)

Le rapport annuel 2009 de YouGov a montré une participation de plus de 10% par Balshore Investments Ltd, enregistré à Gibraltar.

Le rapport décrit l’entreprise comme la « fiducie familiale de Nadhim Zahawi », alors directeur exécutif de la société de sondage.

Mme Rayner a déclaré: «Si le HMRC a appliqué une sanction de 30% dans cette affaire, le peuple britannique mérite de savoir pourquoi, mais le président du Parti conservateur garde un silence assourdissant.

« C’est clairement une question d’intérêt public de savoir si l’homme qui était, jusqu’à récemment, en charge du système fiscal britannique a accepté une faute ou s’est vu infliger une pénalité pour régler sa propre facture fiscale.

“Rishi Sunak doit expliquer ce qu’il savait à ce sujet et pourquoi il a nommé Nadhim Zahawi dans son cabinet.”

Un porte-parole de M. Zahawi a précédemment déclaré que ses impôts étaient “correctement déclarés et payés au Royaume-Uni” et que le ministre “n’a jamais eu à charger d’avocats de traiter avec le HMRC en son nom”.

M. Sunak a défendu son allié, déclarant aux questions du Premier ministre mercredi que M. Zahawi “a déjà abordé cette question en détail et qu’il n’y a rien de plus que je puisse ajouter”.

L’attaché de presse du Premier ministre a déclaré que M. Zahawi “a parlé et a été transparent avec le HMRC”.

Sur la question de savoir si M. Sunak pense que l’affaire est désormais close, elle a déclaré: “Je ne sais pas si le Premier ministre l’a examiné dans son intégralité, mais je sais qu’il prend Nadhim Zahawi au mot.”