Nadhim Zahawi : 5 questions auxquelles il faut répondre sur la fiscalité

Rishi Sunak est sous pression après avoir résisté au licenciement de Nadhim Zahawi, malgré l’admission du président conservateur qu’il a réglé un différend fiscal après une enquête du HMRC.

Le Premier ministre, qui a ordonné à son conseiller en éthique d’enquêter pour savoir si M. Zahawi avait enfreint les règles ministérielles, a admis qu’il y avait des “questions auxquelles il fallait répondre” alors que la saga gronde.

Certains députés conservateurs veulent que M. Zahawi démissionne, bien que d’autres l’aient exhorté à “sortir” plus de détails fiscaux pour tenter de clarifier la question. L’indépendant examine de plus près les grandes questions sans réponse.

Pourquoi exactement M. Zahawi devait-il régler une facture fiscale ?

L’indépendant a révélé pour la première fois en juillet que HMRC enquêtait sur les impôts de M. Zahawi concernant une société offshore Balshore Investments, qui détenait des actions dans la société de sondage qu’il avait cofondée, YouGov.

M. Zahawi a fourni quelques détails au cours de l’été – mais il a nié être un bénéficiaire de Balshore Investments et a révélé que son père détenait les actions.

Lors de sa création, YouGov a attribué 42,5 % de ses actions à Balshore. M. Zahawi a déclaré samedi que son père avait pris des parts de fondateur “en échange d’un capital et de ses précieux conseils” lors de la création de la société de sondage.

En 2018, Balshore avait vendu ses actions pour environ 27 millions de livres sterling. M. Zahawi a déclaré que le HMRC avait convenu que son père avait droit à certaines actions de fondateur “bien qu’ils ne soient pas d’accord sur l’attribution exacte”.

Malgré les efforts des journalistes et des fiscalistes, on ne sait toujours pas pourquoi M. Zahawi a payé une lourde facture fiscale sur les actions. Il n’est pas clair si le ministre pensait qu’il n’avait aucun droit aux parts de fondateur, ou s’il a été jugé avoir bénéficié de la vente des parts par Balshore.

Combien M. Zahawi a-t-il payé pour régler le litige fiscal ?

L’expert fiscal Dan Neidle a estimé que Balshore avait vendu ses actions YouGov pour un montant estimé à 27 millions de livres sterling. Les résidents britanniques doivent payer des impôts sur les gains qu’ils réalisent sur la vente d’actions.

M. Zahawi n’a pas encore révélé la taille de la colonie du HMRC – mais le Soleil le dimanche a révélé la semaine dernière qu’il s’agissait d’une somme à «sept chiffres». Et Le gardien a rapporté une facture fiscale estimée à 4,8 millions de livres sterling, y compris les intérêts et une pénalité de 30% d’environ 1 million de livres sterling.

Le porte-parole du président conservateur n’a pas nié les sommes annoncées. Bien que M. Zahawi ait déclaré que le HMRC avait découvert qu’il avait commis une “erreur” qui était “imprudente et non délibérée”, il a coopéré tout au long de leurs enquêtes. Mais les experts fiscaux se sont demandé à quoi servait exactement la pénalité de 30 %.

Zahawi dit que des questions ont été soulevées lorsqu’il a été nommé chancelier (Reuters)

Quand exactement les problèmes fiscaux avec HMRC ont-ils attiré son attention ?

M. Zahawi a déclaré samedi que “des questions se posaient sur mes affaires fiscales” lorsqu’il a été nommé chancelier par Boris Johnson le 5 juillet.

Mais suivant L’indépendantAu sujet des enquêtes du HMRC sur ses impôts le 9 juillet, M. Zahawi a affirmé qu’il n’était pas au courant de l’affaire et qu’il avait payé “tous les impôts dus”. Il a également déclaré à Sky News qu’il ne savait “rien de tout cela” et a affirmé qu’il était “sali”.

Sa déclaration de samedi a également indiqué que l’affaire avait été “résolue” avant qu’il ne soit nommé ministre du Cabinet par Liz Truss en septembre, puis président conservateur par M. Sunak fin octobre.

On ne sait donc pas quand M. Zahawi a su pour la première fois que le HMRC avait des problèmes avec ses affaires fiscales, et comment lui ou ses représentants ont commencé à prendre des mesures pour résoudre le problème cet été.

Pourquoi a-t-il prétendu avoir été « barbouillé » ?

M. Zahawi a affirmé qu’il avait été “nettoyé d’avoir été sali” après L’indépendant l’histoire a émergé en juillet. Il était candidat à la direction des conservateurs à l’époque.

Le ministre principal a également tenté d’arrêter L’indépendant exposant qu’il faisait l’objet d’une enquête sur ses affaires fiscales en menaçant de poursuivre si nous publions.

Lord Evans, président de la commission des normes dans la vie publique, a critiqué les menaces juridiques proférées par M. Zahawi. “Je ne pense pas que cela corresponde au type de normes auxquelles le public s’attendrait à juste titre”, a-t-il déclaré.

Nadhim Zahawi devrait “se tenir à l’écart” maintenant, déclare un député conservateur

Qu’a-t-il dit aux représentants du gouvernement et aux premiers ministres ?

Un «drapeau» du HMRC sur les affaires fiscales de M. Zahawi a d’abord été levé par des responsables de l’équipe d’éthique et de propriété du Cabinet Office avant qu’il ne soit nommé chancelier, L’observateur signalé pour la première fois en juillet.

Les problèmes auraient été soulevés avec M. Johnson avant qu’il ne le nomme chancelier. La BBC a rapporté que M. Zahawi avait lui-même “signalé le problème” auprès du chien de garde de l’éthique et de la propriété avant sa nomination.

Le règlement de 4,8 millions de livres sterling ayant été conclu alors qu’il était chancelier, Mme Truss a également nommé M. Zahawi au poste de ministre du Cabinet en septembre sans que ses affaires fiscales ne soient signalées par des responsables, selon Les temps.

Mais le numéro 10 a déclaré que M. Sunak n’avait été informé d’aucun problème fiscal en suspens lors de la nomination de M. Zahawi dans son cabinet fin octobre.

Le conseiller en éthique jugera-t-il que M. Zahawi aurait dû partager plus d’informations avec Mme Truss, M. Sunak et de hauts responsables gouvernementaux ? L’enquête révélera-t-elle des problèmes d’éthique et de contrôle de propriété ?