Nadella taquine la mise à jour de Windows; Équipes, Azure amélioré

Microsoft a lancé mardi sa conférence annuelle Build pour les développeurs de logiciels en faisant une multitude d’annonces de produits dans le cloud, et la société a indiqué que son système d’exploitation Windows s’améliorerait également pour les développeurs.

Il est important pour Microsoft de garder les développeurs intéressés par ses plates-formes. L’entreprise doit s’assurer que les programmeurs veulent choisir son cloud public Azure plutôt que ses concurrents. Si les développeurs deviennent moins intéressés par la création et la mise à jour d’applications pour Windows, les entreprises pourraient envisager de passer à des alternatives, ce qui pourrait menacer une partie significative de l’activité de Microsoft.

«Bientôt, nous partagerons l’une des mises à jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie afin de débloquer de plus grandes opportunités économiques pour les développeurs et les créateurs», a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, lors de son discours lors de la conférence virtuelle. « Je l’ai auto-hébergé au cours des derniers mois et je suis extrêmement enthousiasmé par la prochaine génération de Windows. »

Il a poursuivi: «Notre promesse est la suivante: nous créerons aujourd’hui plus d’opportunités pour chaque développeur Windows et souhaiterons la bienvenue à tous les créateurs qui recherchent la plate-forme la plus innovante, nouvelle et ouverte pour créer, distribuer et monétiser des applications.»

Parallèlement à l’événement, Microsoft a publié un «livre d’actualités» de 43 pages détaillant ses mises à jour. Beaucoup sont progressifs, bien que la société ait dévoilé quelques nouveaux produits notables. Voici les points forts:

Kit de développement Windows on Arm. Microsoft a promu des appareils Windows 10 tiers qui contiennent des puces Arm écoénergétiques et a également livré des PC Surface fonctionnant sur Arm. Cet été, la société passera à l’étape suivante et commencera à vendre un PC Windows abordable exécutant Arm, destiné à permettre aux développeurs de bien faire fonctionner leurs applications Windows sur des appareils Arm 64 bits, pas seulement sur des systèmes Intel ou AMD traditionnels. .

Outils pour les appels dans le cloud. L'année dernière, après que Microsoft Teams soit devenu plus populaire pour permettre aux collègues de rester en contact à distance, la société a annoncé le lancement d'Azure Communication Services. Les mêmes systèmes que Teams utilise pour exécuter des appels et des chats sont devenus accessibles aux développeurs tiers en tant qu'interfaces de programmation d'applications. Le mois prochain, Microsoft lancera un aperçu de l'enregistrement des appels au format audio et vidéo, tout comme dans Teams. De plus, il y a de nouveaux composants d'interface utilisateur open source les développeurs peuvent se connecter à des applications lorsqu'ils travaillent avec Azure Communication Services.

Plus de prise en charge d'Azure Arc. De plus en plus, les principaux fournisseurs de cloud permettent aux développeurs d'exécuter des services cloud dans des environnements alternatifs. En 2019, Microsoft a annoncé Azure Arc, donnant aux clients un moyen de consommer des ressources provenant de clouds concurrents tels qu'Amazon Web Services ou Google Cloud Platform, puis de gérer les ressources via Azure. Maintenant, Microsoft présente un aperçu de la prise en charge d'Arc pour davantage de ses services cloud, notamment les services d'application Azure, les fonctions Azure, les applications Azure Logic et la gestion des API Azure.

Stockage de données blockchain. Microsoft a annoncé l'aperçu de Registre confidentiel Azure, un outil de stockage de données critiques. Microsoft a déclaré que le service fonctionne sur des enclaves spéciales sécurisées par le matériel et qu'il est inviolable – les données ne peuvent pas être effacées ou modifiées.

Personnalisation des équipes. Alors que de plus en plus de gens affluaient vers Teams l'année dernière, Microsoft a introduit le mode Together, un moyen d'afficher tous les participants à un appel vidéo dans un cadre de groupe virtuel avec un arrière-plan unifié, comme une salle de classe. Cet été, Microsoft permettra aux développeurs de personnaliser les scènes pour le mode Together. Les développeurs auront également accès à flux audio et vidéo, avec lequel ils peuvent intégrer de nouvelles fonctionnalités dans Teams, telles que des traductions et des notes.

Collaborations plus faciles entre les développeurs professionnels et le personnel non technique. Power Platform est le groupe d'applications de Microsoft que les utilisateurs professionnels sans connaissances en programmation peuvent utiliser pour créer des logiciels. Maintenant, Microsoft réfléchit à la manière d'améliorer les collaborations entre ces personnes et leurs collègues plus techniques. L'entreprise a été mises à jour du bâtiment à ses applications Visual Studio et Visual Studio Code qui permettront aux développeurs de regrouper plus facilement des ressources auxquelles des personnes non techniques peuvent ensuite accéder dans Power Platform.

Intelligence artificielle pour écrire du code. L'exploit technique le plus excitant que Microsoft a montré à Build est peut-être une nouvelle façon d'exploiter le modèle d'intelligence artificielle GPT-3 de la start-up de San Francisco OpenAI. Dans l'application Power Apps Studio pour l'écriture de logiciels, les personnes non techniques pourront taper des mots décrivant ce qu'ils veulent ajouter à une application, et GPT-3 générera des candidats pour le code sous-jacent nécessaire dans le langage de programmation Power Fx de Microsoft. Les utilisateurs peuvent choisir les formules qu'ils souhaitent en fonction des suggestions.

Vous pouvez trouver le « livre de nouvelles » complet ici.

