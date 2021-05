Nadella, PDG de Microsoft, affirme que le pouvoir sur le lieu de travail ne doit pas être abusé

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré vendredi que les dirigeants ne devraient pas abuser du pouvoir qui leur est donné. C’était l’un des premiers commentaires venant du sommet de la société après que les médias aient déclaré que Bill Gates, cofondateur et PDG d’origine de Microsoft, avait poursuivi un employé en 2000.

La société n’a pas eu beaucoup de controverse depuis que Nadella a pris ses fonctions de PDG en 2014. Il est généralement considéré comme un leader réfléchi qui a contribué à revigorer l’entreprise dans le secteur technologique hautement concurrentiel. Il a rarement été confronté à la complexité. Maintenant, il doit faire face à un défi lancé par son prédécesseur avec des actions d’il y a deux décennies, quand il était l’un des nombreux vice-présidents.

« Dans l’ensemble, la dynamique du pouvoir sur le lieu de travail ne peut être abusée sous aucune forme, et le plus important pour nous est de nous assurer que tout le monde est à l’aise pour pouvoir soulever les problèmes qu’il voit, et pour nous d’être capable d’enquêter pleinement », a déclaré Nadella à Jon Fortt sur« TechCheck »de CNBC.

Au deuxième semestre de 2019, Microsoft a reçu un rapport selon lequel Gates avait tenté de démarrer une relation intime avec un employé en 2000, et un comité du conseil a mené une enquête avec l’aide d’un cabinet d’avocats, a déclaré un porte-parole de Microsoft à CNBC dans un e-mail. le New York Times et le le journal Wall Street a rapporté l’enquête le week-end dernier, quelques jours après que Bill et Melinda Gates aient déclaré qu’ils mettaient fin à leur mariage après 27 ans.

Nadella a déclaré qu’il pensait que l’entreprise avait une politique interdisant les comportements inappropriés des dirigeants depuis 2006.

Il a utilisé l’apparence de la télévision pour souligner l’évolution de l’entreprise depuis qu’il a pris la relève. Il a désaccentué Windows, par exemple, et ajouté des intégrations avec le système d’exploitation open source Linux, qui était autrefois considéré comme une plate-forme concurrente.

« Le Microsoft de 2021 est très différent du Microsoft de 2000 », a-t-il déclaré. «Pour moi et pour tout le monde chez Microsoft, l’accent que nous mettons sur notre culture, notre diversité, notre inclusion en particulier – l’expérience quotidienne de nos employés est extrêmement importante. C’est une priorité majeure. Et pas seulement dans un sens abstrait. expérience vécue. Il s’agit d’être en mesure de confronter votre état d’esprit fixe chaque jour afin que nous puissions nous améliorer, et dans ce contexte, le fait que n’importe qui puisse soulever n’importe quel problème, même un problème d’il y a 20 ans, nous allons enquêter, prendre des mesures à la satisfaction de la personne qui l’a soulevé. Nous n’avons aucun arbitrage forcé. «

En 2000, Gates et Microsoft combattaient une importante affaire antitrust contre les régulateurs américains qui, plus récemment, se sont tournés vers d’autres grandes entreprises technologiques telles que Facebook et Google. Microsoft reste dominant sur des marchés tels que les systèmes d’exploitation pour PC et les logiciels de productivité, mais c’est un challenger croissant d’Amazon sur le marché croissant du cloud.

Nadella n’a pas eu à faire face à de nombreux problèmes épineux, bien qu’il y en ait eu quelques cas.

En 2014, il a été critiqué après en disant que les femmes qui ne sont pas à l’aise pour demander des augmentations devraient avoir confiance que le système leur accordera des augmentations au fil du temps – remarques dont il s’est excusé plus tard. Et en 2019, après quelques salariés protesté un contrat Microsoft pour fournir des casques de réalité augmentée à l’armée américaine, Nadella a défendu cette décision, en disant CNN que « nous avons pris la décision de principe que nous n’allons pas refuser la technologie aux institutions que nous avons élues dans les démocraties pour protéger les libertés dont nous jouissons ».

