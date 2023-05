Nadella conteste l’affirmation de Musk selon laquelle Microsoft contrôle OpenAI

Microsoft Le PDG Satya Nadella a déclaré qu’il n’est « factuellement pas correct » d’affirmer que Microsoft contrôle son partenaire OpenAI, dans un extrait d’une interview préenregistrée avec Andrew Ross Sorkin de CNBC diffusée mardi.

Les remarques de Nadella sont intervenues après Elon Musk – le PDG de Tesla , Twitter et SpaceX, qui ont également cofondé OpenAI – avaient affirmé dans une interview avec Tucker Carlson en avril que « Microsoft a un mot à dire très fort, sinon contrôle directement, OpenAI à ce stade ». Musk a vivement critiqué les progrès récents de l’intelligence artificielle, et il était l’une des plus de 27 000 personnes à avoir signé une lettre ouverte en mars appelant les laboratoires d’IA à suspendre le développement.

« Écoutez, même si j’ai beaucoup de respect pour Elon et tout ce qu’il fait, je dirais simplement que ce n’est pas correct dans les faits », a déclaré Nadella. « OpenAI est très ancré dans sa mission d’être contrôlé par un conseil d’administration à but non lucratif. Nous y avons une participation non majoritaire, nous avons un excellent partenariat commercial. »

Le créateur de ChatGPT OpenAI a été fondé en 2015 en tant qu’association à but non lucratif. La structure a changé en 2019, lorsque deux hauts dirigeants ont publié un article de blog annonçant la formation d’une entité à « profit plafonné » appelée OpenAI LP. La configuration actuelle empêche les premiers investisseurs de la startup de gagner plus de 100 fois leur argent, avec des rendements inférieurs pour les investisseurs ultérieurs, tels que Microsoft.