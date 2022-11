Nadav Lapid qualifie le film de Vivek Agnihotri de “film brillant” après l’avoir qualifié de “vulgaire”

Après avoir qualifié le film de Vivek Agnihotri The Kashmir Files de “vulgaire”, le cinéaste israélien Nadav Lapid, qui dirigeait le jury du Festival international du film indien organisé par le gouvernement, l’a qualifié de “film brillant”.

Lors d’un entretien avec India Today, Nadav Lapid a déclaré : « Sur la propagande : personne ne peut déterminer ce qu’est la propagande, j’accepte ce fait, c’est un film brillant. Ce que j’ai fait, c’est mon devoir de dire ce que je vois. c’est une manière très subjective.

Pour les non-initiés, basé sur l’exode des hindous de la vallée du Cachemire dans les années 1990, le film de Vivek Agnihotri a été projeté au 53e Festival international du film indien, qui s’est tenu à Goa du 20 au 28 novembre. Lors de la cérémonie de clôture de l’événement, le le président du jury Nadav Lapid (écrivain) a partagé les commentaires du jury sur les films projetés au festival annuel.

S’exprimant au nom du jury, l’écrivain et réalisateur israélien a déclaré lors de la cérémonie de clôture : “Nous avons tous été troublés et choqués par le film The Kashmir Files. Cela nous a semblé être un film de propagande, vulgaire, inapproprié pour la compétition artistique. section d’un festival du film aussi prestigieux. Je me sens à l’aise de partager ouvertement des sentiments avec vous car l’esprit du festival peut vraiment accepter une discussion critique.

Pendant ce temps, après les remarques de Nadav Lapid, l’avocat général d’Israël, Kobbi Shoshani, s’est personnellement excusé auprès d’Anupam Kher après l’avoir rencontré cet après-midi. La vidéo a été partagée par la star de The Kashmir Files Anupam Kher sur Instagram avec la légende : « Merci très cher @KobbiShoshani, avocat général d’#Israël à Mumbai pour avoir visité mon école @actorprepares. Notre amitié est trop forte pour être affectée par la remarque vulgaire d’un individu à @iffi. Mais j’apprécie vraiment votre geste, votre générosité et votre gentillesse.”





Dans la vidéo, on entend Anupam Kher dire à Kobbi : « Mon peuple aimerait savoir pourquoi vous êtes venu. La dernière fois que vous êtes venu, vous avez fait l’éloge de The Kashmir Files. Shoshani a répondu: “Pour moi, la première chose à faire le matin était d’appeler mon ami, Anupam et de s’excuser au nom du gouvernement d’Israël, à propos de ces choses stupides qui ont été dites la nuit dernière.”