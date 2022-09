Nadal surmonte le fait de se frapper au visage avec sa propre raquette

Rafael Nadal a vaincu accidentellement en se frappant le visage avec sa propre raquette pour battre Fabio Fognini au deuxième tour de l’US Open.

Le joueur de 36 ans a dû se battre après un départ lent pour battre Fognini en quatre sets 2-6 6-4 6-2 6-1 jeudi soir au stade Arthur Ashe.

Mais la victoire est venue avec un moment effrayant dans ce qui devait être le set final, qui a laissé le champion du Grand Chelem à 22 reprises ensanglanté.

Alors que l’Espagnol s’étirait pour renvoyer un revers à Fognini, la raquette de Nadal rebondissait sur le terrain et le frappait au visage par inadvertance.

Nadal a immédiatement serré son nez, lâchant sa raquette et perdant le point. Il s’allongea sur le terrain près de la chaise de l’arbitre et éloigna sa main de son nez, montrant le sang qui avait commencé à couler.

Il avait besoin d’un temps mort médical pour recevoir des soins pour la blessure, revenant plus tard pour clôturer le set. Après la victoire, Nadal a minimisé la blessure, affirmant qu’il ressentait “un peu de douleur, honnêtement, mais bon”.

“(C’était) juste un coup fort. Au début, je pensais que je (c’était cassé) le nez parce que c’était un choc au début. C’était très douloureux”, a expliqué Nadal.

“J’ai perdu un peu le – je ne sais pas comment dire en anglais – mais un peu le sentiment de ma tête. Il s’agit d’être un peu hors du monde.

“Je ne sais pas, on dirait que ce n’est pas (cassé). Je ne suis pas encore sûr. Je ne sais pas. Je pense que ça devient de plus en plus gros.”

Il a plaisanté avec un sourire: “Non, c’est juste un choc d’une certaine manière, je méritais de jouer aussi mal pendant un moment!”

En plus de revenir d’un nez ensanglanté, Nadal a également dû se battre après un rare mauvais départ.

L’Espagnol a commis 27 fautes directes dans les deux premiers sets, perdant son service cinq fois dont quatre de suite. Il l’a appelé “l’un des pires départs, probablement de tous les temps”.

“Mais cela fait partie du jeu. Vous devez rester humble, vous devez accepter la situation. Cela n’a pas été un mois facile pour moi, donc je sais que ce genre de choses peut arriver. C’est une autre opportunité pour moi. Je suis toujours en vie après un match comme celui-ci. Cela signifie beaucoup.”

Cette victoire signifie qu’il affrontera Richard Gasquet au troisième tour de l’US Open. Nadal a un bilan célèbre contre le Français, remportant ses 17 affrontements.