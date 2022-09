Nadal stupéfait par son héros à domicile à l’US Open (VIDEO)

Le grand espagnol a été envoyé par Frances Tiafoe

Les espoirs de Rafael Nadal d’un troisième titre du Grand Chelem de l’année ont pris fin à l’US Open alors que l’Espagnol s’est écrasé contre l’Américaine peu fantaisiste Frances Tiafoe lundi soir dans ce qui a été surnommé le ” bouleversement de l’année ” du tennis.

Le champion en titre russe Daniil Medvedev étant parti après avoir été battu par Nick Kyrgios ce week-end, Nadal n’a pas non plus réussi à dépasser les 16 derniers et a garanti qu’il y aurait un nouveau roi de New York.

La performance de Nadal semble avoir été affectée par la tension abdominale qui l’a vu se retirer d’une demi-finale de Wimbledon avec Kyrgios plus tôt cet été, le quadruple vainqueur de l’US Open partant du mauvais pied en concédant le premier set 6-4.

Se battant pour remporter le deuxième set avec la même marge, Nadal a abandonné mais a finalement perdu les troisième et quatrième sets 6-4 et 6-3 alors que Tiafoe remportait la victoire dans une bagarre de trois heures et demie.

“Je suis plus qu’heureux, je suis presque en larmes. Je n’arrive pas à y croire” a déclaré Tiafoe, 24 ans, clairement ému, dans son interview d’après-match.

“Il est certainement l’un des plus grands de tous les temps. J’ai joué à un tennis incroyable aujourd’hui, mais je ne sais vraiment pas ce qui s’est passé.

FRANCES TIAFOE RETIRE LA COLÈRE SUR RAFAEL NADAL 😱 Nadal subit sa première défaite dans un majeur cette année‼️ pic.twitter.com/NKXtMisWzs – Centre sportif (@SportsCenter) 5 septembre 2022

“Je suis sorti sans donner tout le respect à Rafa, je suis sorti pour gagner un match de tennis devant vous les gars”, rayonnait le natif du Maryland.

Alors que Tiafoe disputera mercredi son deuxième quart de finale du Grand Chelem en carrière contre le Russe Andrey Rublev, et est le premier homme américain depuis le finaliste Andy Roddick en 2006 à aller aussi loin dans le tournoi, la démonstration de Nadal a déclenché des chuchotements de retraite que le 36- ans ni confirmé ni désamorcé dans sa manière de ne jamais dire mourir.

“Je vais essayer d’être prêt mentalement” Nadal a révélé. “Quand je sentirai que je serai de nouveau prêt à concourir, je serai là.

“Le tennis est un sport de position. Il faut être très, très rapide et très jeune.

“Je n’étais pas capable de créer les dégâts que j’avais l’habitude de faire”, il a avoué.

“La différence est facile : j’ai joué un mauvais match et il a joué un bon match. À la fin, c’est tout.” Nadal a également déclaré.

“Je n’ai pas été capable de tenir un tennis de haut niveau pendant longtemps. Je n’étais pas assez rapide dans mes mouvements. Il a été capable de prendre le ballon trop de fois très tôt, donc je n’ai pas pu le repousser.”

Alors que l’Espagnol a remporté sa première défaite en Grand Chelem en 2022 et la première d’un tournoi majeur en cinq ans, quelqu’un qui ne s’appelle pas Rafael Nadal ou Novak Djokovic mettra la main sur la dernière pièce d’argenterie de haut niveau proposée cette année avec Kyrgios et Rublev maintenant. parmi les favoris.

Alors que Rublev affronte Tiafoe en quart de finale, Kyrgios devra s’occuper d’un autre Russe en la compatriote de Medvedev, Karen Khachanov, pour atteindre le dernier carré.

Malgré sa défaite, Nadal, 22 fois champion du Grand Chelem, pourrait encore revenir en tête du classement ATP à la fin de l’action à New York, à condition qu’aucun de Carlos Alcaraz ou de Casper Ruud n’atteigne la finale.

