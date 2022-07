Nadal se retire de Wimbledon avant la demi-finale avec une déchirure abdominale

Rafael Nadal s’est retiré de Wimbledon en raison d’une déchirure abdominale jeudi, un jour avant qu’il ne soit censé affronter Nick Kyrgios en demi-finale.

C’est la première fois depuis 1931 qu’un homme se retire du plus ancien tournoi du Grand Chelem avant une demi-finale ou une finale.

“J’ai pris ma décision parce que je pense que je ne peux pas gagner deux matches dans ces circonstances”, a déclaré Nadal lors d’une conférence de presse au All England Club. “Je ne peux pas servir. Ce n’est pas seulement que je ne peux pas servir à la bonne vitesse, c’est que je ne peux pas faire le mouvement normal pour servir.”

Le champion majeur à 22 reprises a soupiré de temps en temps tout en répondant aux questions en anglais, puis en espagnol, pendant plus de 20 minutes au total. Il s’est décrit à deux reprises comme “très triste”.

Nadal a déclaré qu’essayer de continuer à concourir pourrait aggraver la blessure.

La seule autre fois de sa carrière où Nadal a donné une surprise à un adversaire en se retirant d’un tournoi du Grand Chelem avant un match est survenue à l’Open de France 2016, lorsqu’il s’est retiré avant le troisième tour en raison d’une blessure au poignet gauche.

Kyrgios, 40e au classement, un Australien de 27 ans, s’est qualifié pour son premier match pour le titre lors d’un tournoi majeur et devient le premier finaliste masculin non classé à Wimbledon depuis Mark Philippoussis, qui a perdu contre Roger Federer en 2003.

Kyrgios rencontrera Novak Djokovic, triple champion en titre et tête de série n ° 1, ou le n ° 9 Cam Norrie de Grande-Bretagne pour le championnat dimanche; leur demi-finale se jouera vendredi.

Nadal, deuxième tête de série, un Espagnol de 36 ans, a une fiche de 19-0 en Grand Chelem en 2022, y compris des trophées à l’Open d’Australie en janvier et à l’Open de France en juin. Cela l’a mis à mi-chemin d’un Grand Chelem d’une année civile pour la première fois de sa carrière.

Nadal a été gêné par un muscle de l’estomac pendant environ une semaine, et la douleur est devenue presque insupportable dans le premier set de sa victoire de 4 heures et 21 minutes via un bris d’égalité au cinquième set contre Taylor Fritz en quart de finale mercredi.

Après ce match, Nadal a déclaré qu’il avait envisagé de s’arrêter avant la fin – et qu’il ne pouvait pas être certain qu’il se sentirait assez bien pour rejouer vendredi.

Il portait deux bandes de ruban athlétique sur le bas de son ventre et a pris un temps d’arrêt médical pour prendre des analgésiques; son père et sa sœur lui ont fait signe depuis les gradins de démissionner.

Rafael Nadal, au centre, reçoit des soins juste avant un temps mort médical lors de son match de quart de finale contre Taylor Fritz mercredi. (Kirsty Wigglesworth/Associated Press)

Le jour de congé de jeudi, Nadal s’est rendu au All England Club pour une séance d’entraînement légère. Il a été inscrit au calendrier officiel pour s’entraîner sur l’un des terrains de compétition mais ne s’y est pas présenté, optant plutôt pour des terrains d’entraînement auxquels les fans n’ont pas accès.

Se contentant principalement de frapper des coups droits et des revers, Nadal a tenté quelques services – la partie de son jeu qui a révélé l’incapacité la plus évidente à jouer avec toute sa force et, a-t-il dit, a causé le plus d’inconfort contre Fritz. Ces services d’entraînement de jeudi ont généralement été exploités, selon les normes de Nadal, et non avec l’effort de torsion du corps qu’il utilise habituellement.

“J’ai réfléchi toute la journée à la décision à prendre”, a déclaré Nadal.

Ce n’est pas loin de ce qui s’est passé avec Nadal à Roland Garros, où il a pris des injections répétées pour engourdir la douleur chronique de son pied gauche et a insisté sur le fait qu’il n’avait aucune idée du moment où il pourrait atteindre le point de ne pas pouvoir prendre le court.

Il a essayé un nouveau traitement après avoir quitté Paris, et cela a assez bien fonctionné, a déclaré Nadal, pour lui permettre de marcher sans boiter.

Son niveau de jeu à travers cinq matches sur l’herbe de Wimbledon était tel qu’il pensait avoir une chance de remporter un troisième titre lors du tournoi, après ceux de 2008 et 2010.

La blessure a changé les choses, bien sûr.

“Je ne veux pas aller là-bas, ne pas être assez compétitif pour jouer au niveau dont j’ai besoin pour atteindre mon objectif”, a-t-il déclaré.

Nadal a déclaré qu’il pensait qu’il pourrait être mis à l’écart pendant environ un mois. Le dernier tournoi du Grand Chelem de l’année, l’US Open, commence le 29 août.

Jabeur entre dans l’histoire

Les progrès constants d’Ons Jabeur d’année en année – dans le classement du tennis, à travers les tirages au sort de divers tournois et, maintenant, à Wimbledon – l’ont amenée à une finale en simple du Grand Chelem, la première femme africaine ou arabe à se rendre aussi loin dans le ère professionnelle.

La numéro 3, Jabeur, une Tunisienne de 27 ans, a battu sa bonne amie Tatjana Maria 6-2, 3-6, 6-1 dans une demi-finale mouvementée sur un court central ensoleillé. jeudi.

Samedi, Jabeur affrontera une autre joueuse faisant ses débuts en finale majeure, la 17e tête de série Elena Rybakina du Kazakhstan, pour le championnat. Rybakina a vaincu la championne de Wimbledon 2019 Simona Halep de Roumanie 6-3, 6-3 lors de la deuxième demi-finale.

Après une surprenante défaite au premier tour à Roland-Garros en mai, Jabeur est sur une bonne lancée en ce moment : elle a remporté 11 matchs consécutifs, tous sur gazon, et 22 de ses 24 derniers. Depuis que les joueurs professionnels ont été admis pour la première fois en tournoi majeur tournois de tennis en 1968, jamais une femme africaine ou arabe n’avait été en finale.

REGARDER l Jabeur se qualifie pour la finale de Wimbledon:

Ons Jabeur entre dans l’histoire en atteignant la finale de Wimbledon Ons Jabeur est devenue la première femme tunisienne, arabe et africaine à atteindre une finale du Grand Chelem à l’ère ouverte après avoir battu l’Allemande Tatjana Maria 6-2, 3-6, 6-1 en demi-finale de Wimbledon.

“Je suis une femme tunisienne fière d’être ici aujourd’hui. Je sais qu’en Tunisie, ils deviennent fous en ce moment. J’essaie juste d’inspirer, vraiment, autant que je peux”, a-t-elle déclaré. “Je veux voir de plus en plus de joueurs – pas seulement tunisiens – arabes, africains en tournée. J’adore le jeu et je veux partager cette expérience avec eux.”

“C’est un rêve qui se réalise”

Jabeur est monté en puissance dans le monde du tennis ces dernières saisons. En 2020, à l’Open d’Australie, elle est devenue la première femme arabe à atteindre les quarts de finale d’un tournoi majeur. L’année dernière a marqué toutes sortes de jalons : premier joueur arabe à entrer dans le top 10 du classement masculin ou féminin, premier Arabe à remporter un titre WTA et un quart de finale à Wimbledon.

Maintenant, elle a fait deux pas de mieux.

“Je ne sais vraiment pas quoi dire. C’est un rêve qui se réalise après des années et des années de travail et de sacrifices. Je suis vraiment heureux que cela porte ses fruits”, a déclaré Jabeur avec un large sourire. “Un match de plus maintenant.”

“Je suis une femme tunisienne fière qui se tient ici en ce moment”@Ons_Jabeur est une source d’inspiration 🤩#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/GGo4K5dKgM —@Wimbledon

Lorsqu’elle a remporté la plus grande victoire de sa carrière, elle et Maria – une mère de deux enfants de 34 ans originaire d’Allemagne qui est classée 103e – se sont rencontrées au filet pour un long câlin. Jabeur a chuchoté quelque chose à l’oreille de son copain. Puis, après avoir déposé sa raquette sur la ligne de touche, Jabeur est retournée au milieu du terrain pour le salut habituel du vainqueur à la foule – sauf qu’au lieu d’y aller seule, elle a entraîné Maria avec elle, un geste peu commun.

“Je voulais vraiment partager le moment avec elle à la fin, car elle est une telle source d’inspiration pour tant de joueuses, y compris moi”, a déclaré Jabeur. “Revenir après avoir eu deux bébés – je n’arrive toujours pas à croire comment elle a fait.”

Ons Jabeur, à droite, partage le moment avec Tatjana Maria après leur match de demi-finale jeudi. (Toby Melville/Reuters)

Rybakina, qui n’a jamais dépassé un quart de finale majeur jusqu’à présent, mène le circuit en as cette année et en a ajouté cinq à son total jeudi.

Plus surprenant a été la façon dont Halep n’a jamais commencé, en particulier sur son service, faisant neuf fois une double faute.

REGARDER l Rybakina décroche son billet pour la finale de Wimbledon:

Elena Rybakina du Kazakhstan en finale de Wimbledon Elena Rybakina a battu la championne de Wimbledon 2019, Simona Halep par un score de 6-3,6-3 en demi-finale de Wimbledon, pour devenir la joueuse de tennis féminine la plus titrée de l’histoire du Kazakhstan.

Halep avait remporté ses 12 derniers matchs au All England Club, une séquence qui avait commencé avec sa course au titre il y a trois ans. Wimbledon a été annulé en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, et Halep n’a pas pu concourir il y a un an parce qu’elle s’est déchiré le muscle du mollet gauche.

Avant leur demi-finale, Jabeur et Maria se tenaient l’un à côté de l’autre, attendant de faire la promenade dans les couloirs du stade qui mènent au terrain. Aussi proches qu’ils soient, le couple a évité d’échanger des regards ou des bavardages.

Des amis proches, oui. Ce jour-là, des adversaires aussi, avec pas mal de décor, de scène et d’enjeux.

Aucun des deux n’avait participé à une demi-finale du Grand Chelem auparavant. Maria n’avait jamais dépassé le troisième tour lors de l’une de ses 34 apparitions précédentes dans des tournois majeurs – et elle n’est allée aussi loin qu’une seule fois, à Wimbledon en 2015.

Après un premier set aussi solide, Jabeur a été beaucoup moins efficace dans le second. Peut-être que cela l’a frappée à quel point elle était proche de la finale.

Soudain, les erreurs ont commencé à s’accumuler rapidement. Son service était moins sûr de lui. Maria en a profité pleinement. Et puis, tout aussi soudainement, Jabeur est revenue à son meilleur, se retirant à un avantage de 5-0 dans le troisième en 20 minutes.

Après 17 fautes directes dans le deuxième set, Jabeur a fait un total remarquablement bas de trois pour le reste du parcours. Maria ne pouvait tout simplement pas suivre.