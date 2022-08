Nadal répond aux allégations de “blague” après la victoire de l’US Open (VIDEO)

Le grand tennisman de tous les temps a déclaré qu’il “discuterait” avec John McEnroe de ses remarques

La légende du tennis Rafael Nadal a juré de parler à John McEnroe après que l’Américain l’ait accusé d’avoir obtenu un traitement préférentiel de la part des arbitres sur le circuit masculin de l’ATP.

Souffrant d’un blip dans le premier set, Nadal a commencé sa quête d’un cinquième titre à l’US Open en battant la recrue wildcard de 21 ans Rinky Hijikata 4-6, 6-2, 6-3, 6-3 au premier tour mardi. .

McEnroe, lui-même quadruple vainqueur du simple masculin à Flushing Meadows, a accusé Nadal de traitement préférentiel pour ses fonctions de commentateur, suggérant que l’Espagnol s’est vu accorder plus de temps pour sa routine de service notoirement longue.

La question a été soulevée lorsque Nadal a été interrogé sur les remarques lors de sa conférence de presse d’après-match à New York.

“Je pense que c’est une blague” a répondu l’Espagnol.

“J’ai reçu beaucoup d’avertissements dans ma carrière de tennis. Jamais pour avoir cassé la raquette… mais oui pour le chronomètre.

“J’ai un problème, je transpire beaucoup, et lorsque vous jouez à un match dans ces conditions très humides, nous avons le plus gros problème aujourd’hui”, Nadal a expliqué.

"Je ne sais pas pourquoi John (Mcenroe) dit ça à la télé, je vais discuter avec lui plus tard" La réponse de Rafa à l'accusation du chronomètre des tirs

“Nous n’avons pas les ramasseurs de balles qui vous apportent la serviette, vous devez donc vous rendre à l’endroit le plus éloigné du terrain.

“Pour des joueurs comme moi, je transpire tellement. Vous savez quand vous allez chercher la serviette, vous allez avoir des problèmes avec le temps, donc je n’y vais pas très souvent.

“Je ne pense pas que j’aie un traitement différent de celui des arbitres. Je ne pense pas que je reçois un traitement différent du tout. Je ne comprends pas pourquoi John peut dire cela à la télévision.” Nadal a protesté, avant de jurer : “Je vais discuter [with] lui plus tard.”

Ne disputant que son deuxième match depuis qu’il a dû se retirer des demi-finales de Wimbledon avec une blessure abdominale douloureuse, les doutes que Nadal avait précédemment exprimés sur le fait d’être à la hauteur des normes de l’US Open semblaient se révéler vrais lorsque Nadal a perdu le premier set face à son plus jeune ennemi.

Hijikata avait la foule derrière lui lors du montage d’une démonstration vaillante, mais tout espoir de réussir un bouleversement historique s’est rapidement estompé après que Nadal a réglé son acte et a fait exploser Hijikata dans les trois sets suivants.

“J’ai commencé pas si mal les deux premiers matchs, mais ensuite j’ai eu des opportunités que je n’ai pas pu saisir” Nadal a également noté après l’action.

“Je n’ai pas joué un bon match avec mon service. Ensuite, il a eu le break. Ensuite, j’étais un peu nerveux.” il admit.

“[It was my] premier match ici à New York après trois ans, session de nuit, c’est toujours excitant. Ouais, j’ai traversé ce moment difficile”, a noté Nadal, qui a décroché neuf as lors de sa victoire.

“[It was my] deuxième match en 50 jours plus ou moins. En quelque sorte [it] n’était pas le jour pour jouer parfaitement. [It] est un jour pour juste [get] le travail a été fait, et c’est ce que j’ai fait.”

Avec des victoires en titre à l’Open d’Australie et à l’Open de France déjà en 2022, ce qui lui a permis de devancer Novak Djokovic (21) et Roger Federer (20) avec 22 victoires en tournois majeurs, Nadal a prolongé sa série d’invincibilité en Grand Chelem cette année avec son dernière victoire.

De plus, il semble également retrouver sa confiance après s’être retiré d’une rencontre finale à quatre à SW19 contre Nick Kyrgios, qui a ensuite perdu la finale contre Djokovic.

“Vous devez être assez humble pour passer par ce processus et accepter que vous devez vous battre et vous devez accepter que vous allez souffrir”, a-t-il déclaré, réitérant une position populaire dans le sport espagnol et particulièrement adoptée par son club de football préféré, le Real Madrid, en Ligue des champions.

“C’est ce que j’ai fait aujourd’hui” a-t-il conclu.

Les matches du deuxième tour commençant mercredi, Nadal sera le prochain en action jeudi lorsqu’il aura un rendez-vous avec l’Italien Fabio Fognini.