Nadal remporte la demi-finale de Melbourne et s’offre une chance de record du Grand Chelem

Rafael Nadal a réservé une place en finale de l’Open d’Australie avec une victoire sur Matteo Berrettini

Rafael Nadal est à une victoire d’un 21e titre record du Grand Chelem après que l’Espagnol ait battu Matteo Berrettini en quatre sets lors de leur demi-finale de l’Open d’Australie.

Nadal a dépassé le décevant italien 6-3 6-2 3-6 6-3 pour se qualifier pour une sixième finale de sa carrière à Melbourne.

Le joueur de 35 ans a perdu à quatre de ces cinq dernières occasions – dont deux contre Novak Djokovic – mais espère mettre fin à ce hoodoo et peut décrocher ce qui serait un deuxième Grand Chelem de Melbourne à ajouter à celui qu’il a remporté en 2009. .

S’il le fait, Nadal aura une longueur d’avance sur ses grands rivaux Djokovic et Roger Federer au classement de tous les temps du Grand Chelem – quelque chose qui avait semblé invraisemblable au début de l’année alors que l’icône espagnole faisait son retour après une longue blessure au pied et a également vu ses préparatifs perturbés par une infection au Covid.

Mais classé sixième tête de série, Nadal a retrouvé la forme et la forme physique quand cela compte en Australie, affrontant le jeune Canadien Denis Shapovalov dans un quart de finale en cinq sets et faisant un travail plus léger sur Berrettini, 25 ans, à la Rod Laver Arena vendredi.

Nadal attendra maintenant de voir qui il affrontera lors de la finale de dimanche alors que la deuxième tête de série russe Daniil Medvedev affrontera le grec Stefanos Tsitsipas, quatrième tête de série, lors de leur dernière rencontre vendredi.

PLUS À VENIR