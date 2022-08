Nadal partage un revers avant l’US Open

L’Espagnol s’est retiré de l’événement Masters 1000 au Canada la semaine prochaine

Rafael Nadal a annoncé qu’il ne participerait pas à l’Open canadien la semaine prochaine par excès de prudence concernant les problèmes de blessure avant l’US Open.

Nadal, 36 ans, devait participer au tournoi ATP Masters 1000 à Montréal, mais a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il se retirait.

«Depuis les jours de vacances et mon retour à l’entraînement qui a suivi, tout s’est bien passé ces semaines-ci. Il y a quatre jours, j’ai aussi commencé à entraîner mon service et hier, après l’entraînement, j’ai eu un petit malaise qui était encore là aujourd’hui. a écrit l’Espagnol sur Twitter.

« Nous avons décidé de ne pas nous déplacer à Montréal et de poursuivre les entraînements sans nous forcer. Je remercie sincèrement le directeur du tournoi, Eugene, et toute son équipe pour la compréhension et le soutien qu’ils m’ont toujours témoignés, et aujourd’hui n’a pas fait exception.

« J’espère rejouer à Montréal, un tournoi que j’adore et que j’ai remporté cinq fois devant un public qui m’a toujours accueilli avec beaucoup d’affection. Je n’ai pas d’autre choix que d’être prudent à ce stade et de penser à la santé », il ajouta.

Nadal a été contraint de se retirer de sa demi-finale de Wimbledon contre Nick Kyrgios le mois dernier en raison d’une blessure à l’abdomen.

Avant cela, Nadal était invaincu au Grand Chelem en 2022 après avoir remporté les titres de l’Open d’Australie et de France pour porter son record global à 22 tournois majeurs.

Nadal a révélé après sa victoire à Roland-Garros qu’il avait joué le tournoi avec l’aide d’injections anti-douleur pour une blessure au pied de longue date.

Djokovic, qui a remporté une 21e couronne du Grand Chelem avec une victoire à Wimbledon, a également été exclu de l’Open canadien – également connu sous le nom d’Open Banque Nationale – car son statut de non vacciné contre Covid-19 signifie qu’il ne peut pas entrer dans le pays.

Le Serbe devrait également manquer l’US Open à la fin du mois, car des restrictions similaires à l’entrée des vaccins sont en place en Amérique pour les non-ressortissants.

Le Russe Daniil Medvedev, qui est en action cette semaine à l’Open de Los Cabos au Mexique, sera le champion en titre et la première tête de série à l’Open canadien et à l’US Open.

Medvedev connaît actuellement une 11e semaine au total en tant que numéro un mondial.