Rafael Nadal a dû riposter après un set pour vaincre le qualificatif biélorusse Ilya Ivashka mercredi alors que l’Espagnol a survécu à un test précoce dans sa tentative de remporter le titre de Barcelone pour la 12e fois.

Nadal, 34 ans, qui a subi une sortie surprise en quart de finale aux mains d’Andrey Rublev au Monte Carlo Masters la semaine dernière, a abandonné le premier set contre le 111 mondial avant de passer 3-6, 6-2, 6 -4.

C’était la 62e victoire de Nadal dans le tournoi contre seulement quatre défaites.

«Il a bien joué. Il a joué à un très haut niveau, et je ne l’ai pas fait, surtout au début », a déclaré Nadal qui n’a perdu qu’une seule fois sur terre battue contre un joueur en dehors du top 100 et c’était il y a 17 ans.

«Ensuite, je pense que j’ai un peu changé ma façon de jouer. J’ai été plus agressif plus tard et le match a beaucoup changé.

«Je suis heureux d’avoir combattu dur aujourd’hui pour être au troisième tour. C’est ce dont j’avais besoin après la défaite à Monte Carlo », a-t-il ajouté.

En quart de finale de jeudi, Nadal affrontera le Japonais Kei Nishikori, le champion de Barcelone 2014 et 2015, qui a battu le Chilien Christian Garin 7-6 (7/5), 4-6, 6-1.

Nishikori a remporté deux victoires en carrière contre Nadal en 13 rencontres, mais n’a jamais battu le numéro trois mondial sur terre battue.

L’Italien Fiery Fabio Fognini a été exclu de l’événement pour avoir abusé verbalement d’un juge de ligne.

Le joueur de 33 ans était derrière le numéro 147 mondial Bernabe Zapata Miralles 6-0, 4-4 lorsqu’il s’est affronté avec l’officiel et a été renvoyé par l’arbitre pour conduite antisportive.

Fognini est l’un des rares joueurs à avoir été exclu d’un match.

L’incident le plus célèbre a impliqué le numéro un mondial Novak Djokovic qui a été disqualifié de l’US Open 2020 pour avoir frappé un juge de ligne avec un ballon.

Nick Kyrgios a été renvoyé par défaut au tournoi de Rome en 2019 après avoir jeté une chaise sur le terrain.

Fognini, numéro 27 mondial, n’est pas étranger à la disqualification.

À l’US Open 2017, il a été expulsé du tournoi et condamné à une amende de 24000 $ pour une série d’insultes visant une arbitre de chaise.

Ailleurs mercredi, le champion de Monte Carlo et deuxième tête de série Stefanos Tsitsipas a battu l’Espagnol Jaume Munar 6-0, 6-2.

Ce fut un après-midi bien plus confortable pour le Grec que la dernière fois qu’il affronta Munar.

C’était à l’Open de France 2020 où il a abandonné les deux premiers sets avant de remporter leur match nul au premier tour.

Le finaliste de Monte-Carlo, Rublev, troisième tête de série, a également progressé avec une victoire confortable 6-4, 6-3 sur le perdant chanceux italien Federico Gaio.

