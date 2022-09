Nadal est parti ensanglanté après une blessure auto-infligée (VIDEO)

L’Espagnol est revenu par derrière contre Fabio Fognini mais s’est presque effondré à Flushing Meadows

Rafael Nadal a encore une fois fait les choses à la dure en revenant d’un set derrière lui et en se blessant dans un incident de raquette bizarre avant de se qualifier pour le troisième tour de l’US Open jeudi soir.

Le grand de tous les temps a laissé tomber le premier set 6-2 contre Fabio Fognini en seulement 34 minutes à Flushing Meadows et menait le deuxième set 4-2 jusqu’à un appel de ralliement de sa boîte et de l’entraîneur Carlos Moya de “Allez, Raffa” l’a forcé à mettre de l’ordre dans sa maison.

En prenant finalement le deuxième set 6-4, il n’a pas laissé le temps à son rival italien de respirer alors qu’il a mené 2-1 en tête en remportant le troisième 6-2.

Le joueur de 36 ans naviguait alors 3-0 dans le quatrième set lorsqu’il a choqué les fans et lui-même avec un accident anormal.

En glissant sur le terrain dur de New York pour effectuer un tir délicat et bas du revers, Nadal a perdu le contrôle de sa raquette qui a rebondi sur la surface et l’a frappé en plein nez.

Nadal et les blessures 🙏 Maintenant, il souffre d’une blessure au nez bizarre. Même si cela ne semble pas être sérieux ou du moins se sent de cette façon. – Bharat Ramaraj (@ Fancricket12) 2 septembre 2022

Ouah. Rafa Nadal se frappe le nez avec le rebond de sa raquette sur le terrain et se coupe le nez… ce qui nécessite un MTO. Je ne suis pas sûr d’avoir déjà vu cela auparavant. #US Open – James Gray (@jamesgraysport) 2 septembre 2022

Alors qu’un Nadal ensanglanté se précipitait vers son banc, Fognini a appelé les services médicaux pour se précipiter au secours de son adversaire.

Une fois que les médecins ont nettoyé le sang et mis un bandage sur un Nadal allongé, il s’est levé pour s’asperger d’eau sur le visage, puis a reçu des applaudissements chaleureux de la foule de 23 000 parieurs dans le stade Arthur Ashe alors qu’il retournait à action.

Avec toute l’inspiration dont il avait besoin, Nadal a terminé Fognini en remportant le quatrième set 6-1 pour réserver sa place au troisième tour en tant que champion en titre de l’Australie et de l’Open de France qui affiche une impressionnante fiche de 26-0 au Grand Chelem en 2022.

Rafa Nadal revient à l’action après avoir subi une coupure au nez. 👏 pic.twitter.com/m6gOlcqk2K – Open de tennis des États-Unis (@usopen) 2 septembre 2022

Rafael Nadal s’est auto-infligé un accident sur le terrain qui l’a conduit à un saignement de nez 😲 (passant par @US Open)pic.twitter.com/I82bEL721A – ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2 septembre 2022

Après la victoire, on a demandé à Nadal si un tel incident s’était déjà produit et il a répondu : “Avec un club de golf mais pas avec une raquette de tennis” tout en riant.

“Eh bien, juste un peu étourdi au début,” il a répondu lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait. “Un peu douloureux.”

“Au début, j’ai cru m’être cassé le nez car c’était un choc. C’était très douloureux”, Nadal a également expliqué, avec des fans en ligne le décrivant comme le “la blessure la plus bizarre de tous les temps” et un “blessure bizarre”.

“[There’s a] un peu de douleur mais [I’m feeling] bien. [I’m] heureux après un mauvais départ. Je ne comprends pas encore comment j’ai commencé si mal parce que le sentiment avant le match était bon”, il prétendait.

Actuellement en tête des rivaux générationnels Novak Djokovic (21 ans) et Roger Federer (20 ans) avec 22 victoires en Grand Chelem, la quête de Nadal pour remporter un cinquième titre à l’US Open se poursuit avec une rencontre au troisième tour contre Richard Gasquet samedi.