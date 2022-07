Nadal défie la blessure pour atteindre le dernier carré à Wimbledon

L’Espagnol a surmonté des difficultés abdominales pour remporter un quart de finale épique en cinq sets contre l’Américain Taylor Fritz

Rafael Nadal s’est battu contre une blessure pour vaincre Taylor Fritz lors d’un marathon en quart de finale à Wimbledon alors que l’Espagnol maintenait ses espoirs d’un 23e titre du Grand Chelem.

À la poursuite d’un Grand Chelem du calendrier après des triomphes à l’Open d’Australie et à l’Open de France déjà cette année, les problèmes de blessure familiers de Nadal avaient semblé le rattraper alors que le joueur de 36 ans était gêné par un problème abdominal tout au long du concours avec l’impressionnant Fritz sur un a captivé le Court central mercredi.

Mais l’Espagnol a creusé profondément pour rester dans la compétition avant de remporter un tie-break au cinquième set pour remporter le match 3-6 7-5 3-6 7-5 7-6 (10-4) dans une compétition qui a duré la une bonne partie de quatre heures et demie.

Nadal rencontrera désormais Nick Kyrgios dans les quatre derniers vendredi, après que le non-conformiste australien ait atteint sa toute première demi-finale de Grand Chelem en affrontant le Chilien Cristian Garin en deux sets lors de leur rencontre plus tôt dans la journée.

Même dans une carrière aussi brillante que celle de Nadal, c’était sûrement une victoire pour se classer parmi les plus audacieuses qu’il ait jamais remportées, car il a en quelque sorte trouvé les réserves contre le prometteur Fritz, qui faisait sa première apparition à ce stade d’un Grand Chelem.

Après avoir défié une blessure au pied en route vers le titre de Roland-Garros le mois dernier, les rêves de Nadal d’un troisième titre à Wimbledon semblent destinés à être entravés par une maladie différente car cette fois, il a lutté contre un problème abdominal.

L’Espagnol avait eu besoin de soins médicaux hors du terrain au milieu du deuxième set contre Fritz, après avoir déjà abandonné le premier set au joueur de 24 ans.

Mais après son retour sur le terrain, Nadal a rebondi et a égalisé le match à un set chacun.

Fritz, qui avait battu Nadal pour remporter un premier titre ATP Masters à Indian Wells en mars, était plus autoritaire dans le troisième set en brisant le service de Nadal à deux reprises.

Cependant, le vétéran s’est remis en lice pour remporter un set quatre à l’envers devant une foule fébrile à SW19.

Dans le cinquième set et il semblait que Nadal, double champion de Wimbledon, avait de nouveau rajeuni.

Fritz a sauvé trois points dans un match épique sept avant que Nadal ne brise la résistance de son rival pour réclamer une pause de service qui semblait destinée à déterminer l’issue du match.

Mais remarquablement, le Fritz glacial a rebroussé chemin à la première occasion pour égaliser le set à 4-4.

Les deux joueurs ont gardé leur sang-froid pour porter le set à 6-6, les envoyant à un tie-break de 10 points – un format qui n’a été introduit qu’à Wimbledon cette année.

C’est Nadal qui l’a emporté 10-4 alors que la tête de série numéro deux continue de viser un premier titre au All England Club depuis 2010.

Nadal a battu Fritz dans une bagarre titanesque à Wimbledon. © Clive Brunskill / Getty Images





Nadal a reconnu après le match qu’il n’était même pas sûr de pouvoir le terminer, après avoir été imploré par sa famille et son équipe dans les tribunes d’envisager d’arrêter.

“Pendant de nombreux instants, j’ai pensé:” Peut-être que je ne pourrai pas terminer le match “” dit Nadal.

Il y aura inévitablement des inquiétudes quant au fait que la nature de sa blessure pourrait encore entraver ses chances alors qu’il se prépare pour une rencontre avec Kyrgios, qui est sur une meilleure carrière en Grand Chelem et dans une forme formidable.

Nadal a déclaré qu’il subirait des tests jeudi mais ne pouvait donner aucune garantie.

“Je ne sais pas [if I can play on Friday]. Honnêtement, je ne peux pas vous donner une réponse claire. Je ne sais pas exactement ce que j’ai, dit l’Espagnol.

« Il est clair que quelque chose ne va pas. Je suis évidemment inquiet.

Même si Nadal battait Kyrgios, ailleurs dans le tirage au sort se cache la formidable présence du sextuple vainqueur de Wimbledon et rival générationnel Novak Djokovic, qui a émergé de son propre quart de finale en cinq sets contre le jeune italien Jannik Sinner mardi.

Mais ce seront au moins des questions pour un autre jour pour Nadal alors qu’il a une fois de plus défié ses années d’avancée pour savourer une victoire superbement résiliente.

