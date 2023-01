Nadal clairement gêné perd au 2e tour de l’Open d’Australie

MELBOURNE, Australie (AP) – Un Rafael Nadal clairement blessé a perdu son match de deuxième tour à l’Open d’Australie contre Mackenzie McDonald 6-4, 6-4, 7-5 mercredi, mettant brusquement fin à sa défense de titre et enchérissant pour un record- prolonger le 23e trophée du Grand Chelem.

Ce qui dérangeait l’Espagnol de 35 ans n’était pas immédiatement clair, mais il s’est arrêté maladroitement à la fin d’un point à la fin du deuxième set contre McDonald, classé 65e.

Nadal, tête de série no 1, a reçu la visite d’un entraîneur sur la touche, puis a quitté le terrain pour un temps mort médical. Dans les gradins, sa femme a essuyé des larmes. Nadal est revenu jouer, mais il était physiquement compromis et non infatigable comme d’habitude.

“C’est un champion incroyable. Il n’abandonnera jamais, quelle que soit la situation, donc même se battre contre un joueur de haut niveau comme lui est toujours difficile », a déclaré McDonald, un Américain de 27 ans qui a remporté les championnats NCAA en simple et en double pour UCLA en 2016. “J’ai continué à me concentrer sur moi-même à la fin et j’ai réussi.”

Il s’agit de la première sortie de Nadal dans un tournoi du Grand Chelem depuis sa retraite au premier tour à Melbourne en 2016 contre le n ° 45 Fernando Verdasco. Cela a également fait de Verdasco le joueur le moins bien classé à avoir battu Nadal en Australie – jusqu’à, bien sûr, McDonald mercredi.

McDonald n’a jamais dépassé le quatrième tour d’un tournoi majeur. Lors de son seul affrontement précédent contre Nadal, à l’Open de France 2020, McDonald n’a remporté qu’un total de quatre matchs dans une défaite déséquilibrée.

“Il m’a donné un coup de pied aux fesses”, a rappelé McDonald mercredi.

Il y a un an, Nadal a remporté l’Open d’Australie pour la deuxième fois pour remporter son 21e championnat majeur, puis a porté son total à 22 – le plus pour un homme – à Roland Garros.

Il est actuellement classé n ° 2 mais était la tête de série à Melbourne Park car le n ° 1 Carlos Alcaraz est absent de l’Open d’Australie avec une mauvaise jambe.

Nadal a récemment fait face à une série de problèmes de santé.

Il a eu besoin d’injections anti-douleur pour son pied gauche avant de remporter l’Open de France en juin dernier, s’est retiré de Wimbledon en juillet dernier avant les demi-finales en raison d’une déchirure du muscle abdominal et a également traité un problème de cartilage costal en 2022.

La sortie de Nadal vide le tournoi d’encore plus de puissance de star. En plus de son absence et d’Alcaraz, le finaliste de Wimbledon 2022 Nick Kyrgios s’est retiré parce que son genou gauche a besoin d’une chirurgie arthroscopique, la quadruple championne du Grand Chelem Naomi Osaka est absente de la tournée pendant qu’elle est enceinte, la double championne majeure Simona Halep est purgeant une interdiction provisoire de dopage et Venus Williams est blessé.

Tout cela s’ajoute à cela : l’édition 2023 de l’Open d’Australie est le premier tournoi du Grand Chelem depuis que Serena Williams et Roger Federer ont annoncé leur retraite.

Nadal est arrivé à Melbourne avec une fiche de 0-2 cette saison, faisant de lui 1-6 depuis septembre, lorsqu’il a perdu contre Frances Tiafoe au quatrième tour de l’US Open.

Même lors d’une victoire au premier tour lundi, un quatre sets contre un Jack Draper à l’étroit, Nadal n’a jamais vraiment semblé être à son meilleur pour chasser chaque balle, mettre chaque coup sur la cible. Il avait l’air, en quelque sorte, de son âge.

Il en fut de même dès le départ contre McDonald.

« Je suis vraiment content de la façon dont j’ai commencé ce match. Je pensais que je jouais très bien, que je servais bien et que je retournais bien aussi », a déclaré McDonald. “Alors je le lui apportais vraiment.”

Howard Fendrich, Associated Press