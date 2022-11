Nadal ATP Finals espère ne tenir qu’à un fil après la défaite d’Auger-Aliassime (VIDEO)

L’Espagnol a subi sa deuxième défaite en finale de l’ATP mardi

Rafael Nadal a été pratiquement éliminé de la compétition lors de la finale de l’ATP à Turin, en Italie, après que l’Espagnol ait été battu pour la deuxième fois en quelques jours, cette fois en deux sets face au Canadien Felix Auger-Aliassime.

Nadal, qui a également perdu contre Taylor Fritz dimanche, a été battu en deux sets (6-3, 6-4) par Auger-Aliassime, et doit maintenant battre Casper Ruud en deux sets lors de son dernier match de groupe et espère que l’autre les résultats tournent en sa faveur s’il veut progresser dans le tournoi, dans lequel huit des meilleurs joueurs du monde s’affrontent.

Nadal, 22 fois champion du Grand Chelem, a maintenant perdu quatre matchs consécutifs du circuit ATP pour la première fois depuis 2009. Il a commencé comme le plus fort des deux joueurs et semblait prêt à briser le service du Canadien à plusieurs reprises au début de la match.

Une victoire à retenir ! 👏 Le moment @felixtennis a enregistré une première victoire en carrière contre Nadal avec une victoire 6-3 6-4 sur l’Espagnol#NittoATPFinals pic.twitter.com/5xkMhEJSUc – Télévision de tennis (@TennisTV) 15 novembre 2022

Felix Auger-Aliassime remporte son tout premier match lors de la finale de l’ATP, battant Rafa Nadal pour la première fois, 6-3, 6-4 pour garder ses espoirs SF bien vivants. Rafa ne peut rester en vie à la fin de la journée que si Fritz d. Ruud dans deux plus tard aujourd’hui… pic.twitter.com/tbl7pOq4l4 — José Morgado (@josemorgado) 15 novembre 2022

Mais Auger-Aliassime, qui est entraîné par l’oncle de Nadal et ancien mentor Toni, est sorti de sa propre défaite contre Ruud dimanche pour riposter et profiter des erreurs dans le jeu de Nadal, y compris une paire de doubles fautes et quelques tirs errants du ligne de base qui a fait pencher la balance en sa faveur.

Auger-Aliassime, vainqueur de quatre tournois cette saison, a continué à affiner son avantage dans le deuxième set, marquant une pause précoce du service de Nadal pour le mettre sur le pied arrière.

Malgré quelques éclairs d’éclat typiques de l’un des plus grands joueurs de ce sport, Nadal n’a pas été en mesure de faire un bon adversaire à Auger-Aliassime, qui a maintenant donné un énorme coup de pouce à ses espoirs de se qualifier pour le dernier carré.

Quant à Nadal, vainqueur de l’Open d’Australie et de l’Open de France pour la première fois en une seule saison, sa saison 2022 semble se terminer sur une note amère, et il devra éviter ce qui serait une cinquième défaite consécutive à l’ATP lorsqu’il affronte le Norvégien Ruud jeudi.

Ruud et Fritz, quant à eux, s’affronteront plus tard mardi.