Nacho maintient les espoirs du titre du Real Madrid dans la Liga, marquant le vainqueur en 8/10

Nacho a marqué alors que le Real Madrid battait l’Athletic Bilbao 1-0 dimanche pour garder ses espoirs de titre en Liga jusqu’au dernier jour de la saison.

La première mi-temps à San Mames n’a vu aucun tir cadré, la défense de l’Athletic gardant Madrid à distance. Les visiteurs se sont vu refuser un penalty par l’arbitre Antonio Mateu Lahoz lorsque Jon Morcillo a géré le centre d’Alvaro Odriozola à l’intérieur de la surface, tandis que l’Athletic s’est rapproché lorsque l’ailier Alex Berenguer a tiré un coup franc bas large.

Le jeu s’est amélioré après la mi-temps. Eder Militao se dirigea vers le bar et Thibaut Courtois sauvé de Morcillo avant que l’effort de Luka Modric ne soit repoussé par Unai Simon. Casemiro a frappé la barre avec une tête, puis a traversé pour Nacho pour donner l’avantage à Madrid. Remplacer Raul Garcia a été expulsé tardivement, et le résultat a quitté Madrid avec 81 points, en espérant que le leader de l’Atletico Madrid – avec 83 points – glisse le week-end prochain.

Positifs

La seule exigence lors d’un après-midi mouvementé de la Liga était que le Real Madrid entame le dernier jour de la saison avec une chance de remporter la ligue. Tout le reste, performances comprises, était secondaire. Ils ont remporté la victoire avec un affichage bien amélioré en seconde période, et pendant un certain temps, ils ont semblé devenir favoris pour être sacrés champions alors que l’Atletico était derrière Osasuna.

Une fois de plus, ce match a vu des piliers comme Casemiro, Modric et Nacho se mobiliser pour livrer la marchandise, lorsque l’équipe en avait désespérément besoin. Madrid a l’habitude de jouer quand cela compte vraiment, et ils l’ont à nouveau affiché ici, même si cela pourrait ne pas s’avérer suffisant pour gagner le championnat.

Négatifs

Un Madrid à l’air fatigué a été largement frustré par l’Athletic en première mi-temps, montrant un manque de verve et d’étincelle créative. En attaque, Vinicius Junior et Rodrygo offert presque rien, alors que Karim Benzema eu un après-midi calme aussi. danger édénique est sorti du banc avec peu d’effet – alors que le fait qu’il était sur le banc du tout pour un match d’une telle ampleur montre à quel point son stock a chuté.

Note du manager sur 10

7 — Zinedine Zidane n’a apporté qu’un seul changement à l’équipe qui a confortablement battu Grenade en milieu de semaine, Odriozola remplaçant Marvin Park, blessé, à l’arrière droit. Cela signifiait quitter Hazard, Marco Asensio et Isco sur le banc à nouveau. Avec de ferventes spéculations sur son avenir qui fait rage, Zidane était, comme toujours, le calme dans l’œil de la tempête, et livré à nouveau sous pression à San Mames dans ce qui pourrait être son avant-dernier match en charge.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 7 ans – N’a pas été testé du tout en première mi-temps. Géré l’effort de Morcillo après la mi-temps.

DF Alvaro Odriozola, 7 ans – Son centre aurait pu gagner Madrid un penalty en première mi-temps. Bien mieux qu’il n’en avait l’air dans le passé.

DF Eder Militao, 7 ans – Son stock a augmenté de manière stratosphérique ces derniers mois. Dirigé une seconde moitié de chance au-dessus du bar.

Le but de Nacho a valu au Real Madrid à l’Athletic Bilbao, gardant leurs espoirs de gagner la Liga en vie. Diego Souto / Images sportives de qualité / Getty Images

DF Nacho, 8 ans A marqué l’objectif crucial. N’a pas eu autant de titres que Militao mais a été tout aussi important avec Sergio Ramos et Raphaël Varane disparu.

DF Miguel Gutierrez, 7 — Rien d’aussi spectaculaire que son aide en milieu de semaine pour Modric, mais une solide performance.

MF Casemiro, 8 ans – Crucial. Il est venu plus près que quiconque de l’ouverture du score lorsqu’il a secoué la barre transversale, puis a fourni la livraison à Nacho pour trouver le filet.

MF Federico Valverde, 7 — N’a pas toujours atteint les sommets cette saison, mais apporte tellement d’énergie au milieu de terrain, ce qui est désespérément nécessaire à ce stade.

MF Luka Modric, 8 – Impressionné encore une fois. Testé Simon à distance en seconde période et n’a jamais cessé de bouger.

FW Vinicius Junior, 7 ans – J’ai fait de son mieux, bénis-le, mais les défauts de son jeu (en grande partie liés au produit final) ne sont encore allés nulle part. Remplacé tôt.

FW Rodrygo, 6 – Assez anonyme avant d’être décollé en seconde période.

FW Karim Benzema, 7 ans – Privé de service, Benzema n’a pas semblé près d’ajouter à ses 22 buts en championnat ici.

Substituts

FW Marco Asensio, 6 ans – Remplacé Vinicius avec une demi-heure à gauche.

FW Eden Hazard, N / R – Entré pour Rodrygo, mais a peu contribué.