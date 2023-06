Nacho Fernandez prolonge son contrat avec le Real Madrid pour rester à Bernabeu en 2023-24

Nacho Fernandez a décidé de passer une saison de plus avec le Real Madrid alors que le défenseur espagnol a confirmé la prolongation de son contrat avec les Los Blancos. Nacho était l’un de ces joueurs du Real Madrid qui deviendrait libre de quitter le club le 30 juin. Mais avant l’expiration de son contrat, Nacho a révélé qu’il souhaitait rester dans la capitale espagnole pendant la saison 2023-24 malgré plusieurs offres de certains. grands clubs. S’adressant à la RTVE, Nacho a déclaré: «Je marche aux côtés du club. Vous avez toujours des offres d’autres clubs. Mais j’ai choisi de rester à Madrid encore un an et j’en suis ravi. Ce sera excitant de rester au Real Madrid. Cependant, l’avenir de l’international espagnol au-delà de 2024 reste encore incertain.

Nacho Fernandez a débuté sa carrière au Real Madrid en 2001 lorsque le latéral espagnol a rejoint le club en tant que juvénile. Il a fait ses débuts dans l’équipe senior lors de la saison 2009-10, sous l’ancien entraîneur Jose Mourinho. Cependant, Nacho n’a jamais pu cimenter sa place dans la formation de départ de Madrid au cours de ses 14 saisons au club. Mais la polyvalence du Spiand s’est avérée utile à de nombreuses reprises.

Le coach madrilène Carlo Ancelotti pouvait utiliser Nacho au cœur de la défense tandis que le défenseur était tout aussi à l’aise d’opérer sur les deux flancs. Mais il n’a pas réussi à devenir un partant régulier dans le plan d’Ancelotti. Au cours de la saison 2022-23, Nacho a fait 44 apparitions dans toutes les compétitions, étant sur le terrain pendant 2 700 minutes au total. Mais il a été inclus dans le onze de départ de Madrid en seulement 18 matches de Liga et 4 matches de Ligue des champions.

Prenant la situation à son compte, Nacho envisageait toutes les options et pourrait quitter le Real Madrid cet été. Auparavant, un rapport de Sports Mole avait déclaré que certains clubs de Premier League, dont Aston Villa et Wolverhampton Wanderers, étaient intéressés à signer le joueur de 33 ans.

Mais Nacho n’a pas prêté beaucoup d’attention à ces offres, se décidant à rester avec le club qui lui a décerné 23 trophées majeurs, dont cinq titres de Ligue des champions entre 2014 et 2022. Les autres pièces d’argenterie de l’armoire à trophées décorée de Nacho comprennent 5 Coupes du monde des clubs. , 3 titres en Liga, 2 Copa del Reys, 4 Super Coupes d’Espagne et 4 Super Coupes de l’UEFA. Nacho devrait également devenir le nouveau capitaine de Madrid après le départ de Karim Benzema.