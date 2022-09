Beaucoup de gens savent comment gagner l’argent, mais ce n’est qu’une petite partie de l’équation. Vous devez également savoir comment le multiplier au fil du temps et quand vous devriez – et ne devriez pas – dépenser pour quelque chose. Il m’a fallu 20 ans d’essais et d’erreurs avant d’atteindre une valeur nette de plusieurs millions de dollars. J’ai dû faire preuve d’une grande discipline et investir le plus d’argent possible dans des actifs générateurs de revenus. Maintenant, je tire des revenus des 18 entreprises que j’ai créées et des 12 000 appartements que je possède et qui génèrent des revenus passifs. Voici les quatre règles d’argent et de dépenses impopulaires que j’ai suivies, à un jeune âge, qui m’ont aidé à devenir riche :

1. Ne faites pas de gros achats à moins d’avoir économisé 2 fois son prix.

Dès que certains de mes amis commençaient à gagner plus d’argent, ils se récompensaient avec des voitures de luxe, des bateaux et des voyages à Paris. Mais je me suis fixé une règle : pour acheter une montre chère ou même une maison, je devais avoir économisé le double de son prix. Cela m’a empêché de trop dépenser pour quelque chose, tout en me laissant le temps de déterminer si j’en avais vraiment besoin. Plutôt que de perdre de l’argent sur de gros achats ponctuels qui avaient des effets limités sur ma qualité de vie globale, je me suis concentré sur l’affectation de mes revenus à l’amélioration de mes activités.

2. N’achetez rien que vous puissiez louer.

Tout en travaillant pour devenir millionnaire, les seuls articles coûteux que j’achetais étaient ceux qui pouvaient augmenter mon flux de trésorerie, comme les propriétés commerciales que je pouvais louer. Je n’ai jamais acheté quoi que ce soit que je puisse louer – comme une résidence principale ou une voiture – afin d’éviter les mensualités plus élevées et les coûts d’entretien associés à la possession. En 2012, par exemple, j’ai vendu ma maison et j’ai vécu dans des maisons de location pendant près de 10 ans. Cela a libéré plus d’argent pour que j’investisse dans l’immobilier générant de l’argent. Une fois que j’ai économisé une grosse somme, j’ai acheté une maison avec de l’argent. À ce jour, je loue toujours mes voitures. Cependant, je ne prolonge jamais un bail de plus de 24 mois, même si cela rend la facture plus abordable. Beaucoup de choses peuvent changer en deux ans, et j’essaie d’éviter d’être coincé avec une voiture qui ne répond pas à mes besoins.

3. Ne dépensez pas pour impressionner les autres.

Mon objectif a toujours été de créer un héritage de richesse générationnelle Pour ma famille. C’était plus important pour moi que d’acheter des choses dont je n’avais pas besoin. Alors même quand je pouvais me permettre quelque chose, je ne l’achetais pas juste pour impressionner mes pairs. Au lieu de cela, j’ai investi à un taux plus élevé et j’ai construit mon patrimoine en privé. Même si j’ai maintenant de l’argent pour acheter des choses chères, je me considère toujours comme assez économe. Je me fiche d’être tape-à-l’œil et j’essaie de vivre en dessous de mes moyens.

4. Ne dépensez que votre revenu passif.