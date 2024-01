N’achetez pas un Samsung Galaxy S24 Ultra, vous trouverez un bien meilleur rapport qualité-prix dans un autre Galaxy

Si, comme moi, vous envisagez de vous procurer un Samsung Galaxy S24, S24 Plus ou S24 Ultra, mais que vous ne parvenez pas à décider lequel choisir, vous ne seriez pas seul à vous tourner vers un Samsung Galaxy S24 Ultra ( allez jeter un œil à notre test du Samsung Galaxy S24 Ultra pour notre verdict complet sur ce grand téléphone Android.Cependant, avec cette nouvelle gamme d’appareils phares de Samsung, la meilleure offre de smartphone pourrait être trouvée dans un endroit moins traditionnel.

Les précommandes du Samsung Galaxy S24 ont laissé de nombreux utilisateurs avec un débat clé : où pouvez-vous trouver l’expérience phare la plus premium, tout en profitant des offres de précommande impressionnantes pour économiser autant d’argent que possible ? Cette année, la réponse, d’après ce que nous pouvons voir, est le Samsung Galaxy S24 Plus.

En tant que fier intermédiaire de la gamme Samsung Galaxy S24, vous pourriez être perplexe quant à la raison pour laquelle cette option est notre choix idéal pour ceux qui cherchent à récupérer leur téléphone tôt. Pour être honnête, ce n’était pas non plus le téléphone que je m’attendais à acheter, la dernière série Plus modèle S que je possédais étant la raison pour laquelle j’ai fait le saut vers l’Ultra l’année suivante. Mais avec certaines des améliorations apportées cette année, le choix est l’un des plus clairs que nous ayons vu depuis des années.

Il y a bien longtemps, dans une galaxie (Samsung) très très lointaine…

Dans les itérations du passé, le modèle Samsung Galaxy Plus a été facilement ignoré, et pour cause. Si vous regardez les modèles sortis depuis le S8 Plus, en 2017, il y a eu peu, voire aucun, d’avantages significatifs accordés à l’enfant du milieu de la gamme Samsung Galaxy, le S8 Plus étant même nettement pire que son option plus petite, le Samsung Galaxy S8.

Les modèles suivants ont montré des signes d’amélioration, mais avec peu de véritable attrait. Le S9 Plus était à l’époque le point d’entrée du Samsung DeX, tandis que le Samsung Galaxy S10 Plus introduisait des capteurs de profondeur dans la caméra selfie, ainsi que le design toujours séduisant du dos en céramique. Les variantes S20, S21, S22 et S23 Plus, quant à elles, ont toutes essayé de se rendre plus attrayantes, mais sans jamais présenter de raisons remarquables pour faire le saut. Pourtant, avec le Samsung Galaxy S24 Plus, Samsung semble avoir retenu la leçon.

Un nouvel espoir pour l’avenir

Avec le lancement des Samsung Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra, des questions se poseraient toujours quant au modèle qui conviendrait le mieux à la majorité des gens, en particulier avec la hausse constante des prix des téléphones pendant une crise du coût de la vie. De manière assez inattendue, il semble que le Samsung Galaxy S24 Plus ait enfin pris le relais.

Bénéficiant enfin de quelques améliorations notables, le Samsung Galaxy S24 Plus a trouvé sa place parmi l’une des gammes Samsung Galaxy les plus difficiles à distinguer, avec des améliorations très bien pensées par rapport au Samsung Galaxy S24 standard.

La nouvelle gamme étant axée sur l’IA – comme pour tout ce qui se passe actuellement – ​​le S24 Plus offre non seulement la durée de vie de la batterie améliorée habituelle à laquelle nous nous attendons avec ce modèle, mais également des offres de RAM améliorées pour faciliter le traitement de certaines des nouvelles fonctionnalités d’IA de Samsung. plus vite et plus longtemps. Parallèlement à cela, l’écran plus grand du S24 Plus a enfin reçu le traitement qu’il mérite, avec la résolution d’affichage passant à QHD+, plutôt qu’aux options FHD+ présentes sur le S24 standard.

En dehors de cela, les améliorations apportées au Samsung Galaxy S24 Plus sont mineures, mais appréciables. Comme toujours, l’appareil utilise une charge filaire de 45 W, ce qui constitue toujours une avancée par rapport à la charge filaire, désormais améliorée, du S24 standard, assis à seulement 25 W. Pour ceux qui souhaitent avoir un cadre aussi petit que possible, le S24 Plus a également un rapport écran/corps de 91,6 %, soit une amélioration de 4 % par rapport à son prédécesseur, ce qui rend l’expérience visuelle de l’appareil sans doute meilleure que celle du le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Tu dois choisir

(Crédit image : Avenir | Alex Walker-Todd)

Avec la gamme actuelle d’offres de précommande du Samsung Galaxy S24 disponibles, choisir le Samsung Galaxy S24 Plus est, en toute honnêteté, l’un des choix les plus intelligents actuellement disponibles.

Avec l’option de double mise à niveau du stockage de Samsung, vous pouvez mettre la main sur un Samsung Galaxy S24 Plus de 512 Go et 12 Go de RAM, pour 120 $ / 100 £ de moins que ce que vous vous attendez habituellement à payer. En choisissant cela, vous avez accès à l’option 12 Go de RAM – qui n’est pas disponible sur le Samsung Galaxy S24 standard à 512 Go – avec l’avantage supplémentaire d’un écran amélioré et plus grand, d’une batterie plus grosse et d’une charge améliorée.

Aux États-Unis, si vous précommandez le Samsung Galaxy S24 Plus chez Best Buy, vous pouvez également accéder à une carte-cadeau instantanée de 100 $ à dépenser sur tout ce que vous choisissez, même si un bon cri pourrait être de vous procurer une Galaxy Watch 6 ou des Galaxy Buds 2 Pro à prix réduit pour boostez votre expérience.

Au Royaume-Uni, la précommande du Samsung Galaxy S24 via Samsung vous donne accès à une réduction de 30 % sur les Galaxy Buds 2 Pro et les coques Samsung pour votre nouvel appareil, ainsi qu’à 12 mois de Disney Plus gratuit et 30 £ de crédit Galaxy Store pour vous aider. vous profitez au maximum de votre nouveau Samsung Galaxy S24 Plus.