N’achetez pas un nouvel iPhone ou Apple Watch pour le moment

Il y a deux nuits, j’étais au centre commercial pour acheter des vêtements de retour au travail et je suis passé devant un Apple Store. Il semblait que beaucoup de gens achetaient de nouveaux iPhones. Une partie de moi voulait entrer et chuchoter à chacun d’eux : « N’en achète pas un tout de suite !

Mais je ne l’ai pas fait. J’ai continué à marcher et j’ai décidé d’écrire ceci à la place.

C’est une mauvaise idée de dépenser de l’argent pour un nouvel iPhone ou Apple Watch en ce moment. Apple a annoncé mercredi qu’il organisait un événement d’automne le 7 septembre qui concerne presque certainement l’iPhone 14. Il pourrait également annoncer de nouvelles montres Apple, bien que la société sépare parfois les événements. Bloomberg a déclaré que les nouveaux iPhones pourraient être expédiés dès le 16 septembre, dans quelques semaines à peine.

Bien sûr, peut-être que vous ne vous souciez même pas d’obtenir le dernier et le meilleur. Vous voulez juste un iPhone. C’est juste. Mais il y a encore une raison d’attendre. Apple baisse généralement les prix de ses iPhones d’un an après avoir introduit les nouveaux. Ainsi, vous économisez également de l’argent en attendant quelques semaines.

Apple prévoit quatre nouveaux modèles d’iPhone 14 cette année, selon Bloomberg. Vous pouvez apparemment vous attendre à une version régulière, une version plus grande du modèle régulier pour la première fois et deux modèles Pro haut de gamme avec des cloches et des sifflets supplémentaires. Cet iPhone 14 standard à écran plus grand pourrait plaire aux personnes qui veulent le plus grand écran d’un téléphone Apple mais qui n’ont pas voulu débourser plus de 1 000 $ pour l’iPhone Pro Max.

Vous voudrez peut-être aussi le considérer comme un achat à long terme. Vous utilisez votre téléphone tous les jours. Vous l’utilisez probablement pour prendre des photos, peut-être jouer à des jeux. Donc, si vous vous y accrochez pendant quelques années, vous devriez peut-être acheter le dernier modèle lorsqu’il sortira – et si vous ne pouvez pas vous le permettre en ce moment, envisagez de le budgétiser l’année prochaine. Il recevra des mises à jour logicielles pour les années à venir.

Il en va de même pour l’Apple Watch. Apple devrait introduire un nouveau modèle Apple Watch SE de milieu de gamme. Cela a été mis à jour pour la dernière fois en 2020, il devrait donc s’agir d’une grande mise à niveau du modèle économique et apportera probablement certaines fonctionnalités qui ont été trouvées dans des modèles plus chers au cours des deux dernières années. De plus, Bloomberg dit qu’Apple prévoit un nouvelle Apple Watch Pro haut de gamme qui pourrait être plus robuste. Donc, si cela vous convient, vous voudrez peut-être aussi attendre.

La décision vous appartient. Mais il semble que certaines personnes ne savent pas toujours s’attendre à de nouveaux iPhones en septembre. À ce stade, je vous recommande d’attendre de voir quelles sont vos options. Ça ne peut pas faire de mal !