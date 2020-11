N’achetez pas le Sony PS5 en Inde pour le moment (non, ce n’est pas nous qui approuvons la Xbox)

N’achetez pas la PlayStation 5 de Sony en Inde pour le moment. Bien que nous ne donnions généralement pas de verdicts aussi radicaux, celui-ci provient de rapports de Sony lui-même, et la raison en est en fait solide. Selon des rapports sur Internet, la console de jeu Sony PS5 a commencé à faire son chemin dans les magasins de détail non autorisés en Inde, qui la vendent même à des joueurs avides pour une prime considérable (certains affirment que les unités PS5 sont vendues pour autant que Rs 90,000 ). Cependant, l’achat d’une console Sony PS5 auprès de l’un d’eux peut ruiner vos chances d’obtenir une couverture de garantie officielle Sony Inde sur votre nouvelle console coûteuse.

Un rapport à ce sujet cite un porte-parole de Sony India PlayStation, qui déclare: “Nous conseillons à nos clients de vérifier la carte de garantie officielle Sony Inde au moment de l’achat pour bénéficier des avantages de la garantie en Inde et dans ce contexte, il est important de noter que les produits PlayStation commercialisés par Sony Inde sont certifiés selon les normes de sécurité indiennes stipulées par BIS. “

En d’autres termes, Sony ne conteste pas l’authenticité des consoles PS5 que de nombreux utilisateurs importent de l’étranger ou achètent auprès de détaillants non autorisés sur divers marchés. Cependant, ils indiquent clairement qu’à moins que vous n’obteniez une carte de garantie officielle Sony Inde avec votre console, vous serez coincé dans les eaux chaudes au cas où votre nouvelle console chic développerait un problème mécanique – ou, d’ailleurs, est même livré avec un défaut de fabrication. Cette décision est conforme à l’approche de Sony en ce qui concerne le respect des garanties sur ses anciennes consoles, à savoir la PlayStation 4, pour laquelle Sony exigeait que les consoles aient été achetées en Inde et émises avec une carte de garantie indienne. La principale raison à cela semble être la certification BIS (Bureau of Indian Standards), que Sony tient obligatoire pour desservir une unité matérielle achetée dans le pays.

En conséquence, si vous envisagez de vous rendre chez un détaillant d’électronique local qui vous a peut-être promis de vous procurer le Sony PS5, il serait prudent de ne pas faire votre achat. Sony, cependant, n’a pas encore annoncé de date de vente pour les consoles PS5, après avoir annoncé leurs prix et leurs partenaires commerciaux officiels plus tôt cette année. La PS5 coûte Rs 49 990 en Inde, tandis que la PS5 Digital Edition coûte Rs 39 990. Malheureusement, un procès étrange dans lequel un individu de Delhi aurait apparemment enregistré la marque PS5 sous son propre nom aurait retardé les ventes officielles des consoles, et à partir de maintenant, on ne sait toujours pas quand Sony commencerait à vendre la PS5 en le pays.

Microsoft, quant à lui, a déjà commencé à vendre ses consoles de jeu de nouvelle génération, la Xbox Series X et la Xbox Series S, en Inde. Au prix de Rs 49 990 et Rs 34 990 respectivement, Microsoft a jusqu’à présent prétendu être témoin d’une demande et de ventes record pour les nouvelles consoles, mais le vrai défi serait de voir laquelle des deux gammes de consoles finirait par se vendre l’autre. La gamme Sony PlayStation a généralement connu une demande plus forte que la Xbox de Microsoft, et si l’on en croit les rapports initiaux, il pourrait en être de même cette fois-ci.