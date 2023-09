N’achetez pas l’Apple iPhone 15

L’iPhone de base a rarement eu aussi peu de sens que cette année. Apple présente l’iPhone 15 comme un « grand pas en avant », mais en réalité, vous n’obtenez pas grand-chose de plus par rapport à l’iPhone 14 qui lui-même était presque identique à l’iPhone 13. Avec la différence de 200 $/250 €/200 £ entre l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro, nous pensons que l’iPhone 15 d’entrée de gamme n’est pas un bon achat et ce sont nos principales raisons.

Affichage inférieur

Alors que l’iPhone 15 bénéficie de la découpe Dynamic Island mise à jour et d’une luminosité plus élevée, tous les autres aspects de l’écran sont comme avant. Il s’agit toujours d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces avec la même résolution et il se rafraîchit toujours à 60 Hz.

Si Apple passait à 90 Hz, nous annulerions certaines des critiques, mais le panneau du Vanilla 15 est à des kilomètres derrière l’OLED LTPO 120 Hz du 15 Pro, qui conserve également la fonction exclusive Always-On Display (AOD). Oh, et Apple a également réduit les cadres du 15 Pro, le rendant encore plus élégant que le Vanilla 15.

Écart de performance

Le chipset A16 à l’intérieur de l’iPhone 15 est une mise à jour itérative par rapport à l’A15 utilisé dans les iPhones de deux générations précédentes – un processeur à 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité aux côtés d’un GPU à 5 cœurs et d’un moteur neuronal à 16 cœurs. Bien sûr, il est fabriqué selon un processus de 4 nm par rapport à l’ancien A15 de 5 nm de l’iPhone 14, mais comme nous l’avons vu lors de l’examen de l’iPhone 14 Pro de l’année dernière, les gains de performances sont au mieux subtils.

Le 15 Pro, quant à lui, est livré avec une toute nouvelle puce Apple A17 Pro de 3 nm – la première du genre sur le marché. Il promet des performances CPU 10 % plus rapides et une amélioration de 20 % côté GPU. Apple améliore également les capacités de jeu de la série 15 Pro avec des jeux PC/console comme Resident Evil Village et Assassin’s Creed Mirage qui arriveront sur la série iPhone 15 Pro l’année prochaine avec le Ray Tracing accéléré par le matériel.

Nous devons également mentionner l’écart de 2 Go de RAM entre les modèles Vanilla et Pro – le 15 est équipé de 6 Go de RAM tandis que le 15 Pro dispose de 8 Go de RAM, ce qui devrait permettre un meilleur support à long terme.

Caméras moins performantes

L’iPhone 15 a reçu un coup de pouce sur sa caméra principale qui dispose désormais d’un capteur de 48MP mais comme d’habitude, Apple réserve les meilleures caméras sur ses modèles Pro. Le 15 Pro dispose d’un capteur principal plus grand de 48 MP avec des pixels pré-regroupés de 1,22 µm, une ouverture f/1,78 et une stabilisation par déplacement de capteur de deuxième génération. Le Pro dispose également des droits exclusifs sur la capture d’images ProRAW, vous permettant de tirer le meilleur parti du capteur et d’activer toutes les améliorations de photographie informatique d’Apple.

Il y a un véritable module téléobjectif sur le 15 Pro avec un zoom optique 3x, que l’on ne trouve nulle part sur l’iPhone 15 vanille. Le 15 Pro prend également en charge les modes de zoom numérique 28 mm et 35 mm pour des portraits plus vivants et vous pouvez même en choisir un. focales comme réglage par défaut. Les selfies sur le 15 Pro bénéficient également de l’OIS sur la caméra frontale de 12 MP.

La nouvelle puce A17 permet également aux 15 modèles Pro de capturer du 4K 60 ips en ProRes RAW avec la prise en charge du profil couleur ACES ainsi que des vidéos spatiales 3D qui seront compatibles avec le casque Vision Pro.

Vitesses USB-C plus lentes

L’USB-C est un ajout intéressant à l’iPhone 15, mais il n’apportera pas une amélioration significative de la vitesse de transfert de données par rapport au connecteur Lighting puisqu’il s’agit toujours de l’USB 2.0 à la base. Cela signifie que vous obtiendrez les mêmes vitesses de transfert maximales de 480 Mbit/s, tandis que le connecteur USB Type-C 3.0 du 15 Pro est évalué jusqu’à 10 Gbit/s, soit plus de 20 fois plus rapide.

Un domaine spécifique dans lequel les vitesses les plus rapides brilleront est celui du transfert de fichiers vidéo volumineux. Vous pourrez également filmer des vidéos ProRes 4K 60 ips directement sur un SSD externe pour des projets plus importants, ce qui constitue un ajout intéressant pour les vidéastes. Vous devrez cependant fournir votre propre câble Thunderbolt, car Apple livre tous les nouveaux modèles d’iPhone 15 avec des câbles USB 2.0 Type-C.

PS Si le prix est le principal facteur décisif, vous pouvez toujours vous procurer un iPhone 13 qui sera proposé par Apple à un prix de départ réduit de 599 $/729 €/599 £. Vous ne manquerez pas grand-chose par rapport à l’iPhone 15 vanille.