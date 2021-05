N’achetez pas de montre Wear OS pour le moment

Les nouvelles relatives à Wear OS de la semaine dernière étaient exactement les nouvelles que nous espérions que Google livrerait. Ils ont annoncé la plus grande mise à jour de leurs efforts en matière de vêtements portables qui comprend un partenariat avec Samsung et l’espoir que d’autres fabricants de produits portables profiteront d’une plate-forme mise à jour. Mais un domaine dont ils ne voulaient pas beaucoup parler était celui des montres de la génération actuelle et de leur mise à niveau ou non.

Nous avons contacté Google pour obtenir des commentaires sur le sort des montres actuelles et le cas échéant, nous verrons une grande mise à jour de cette nouvelle Wear. Ils n’ont pas encore répondu, mais ont proposé une vague: «Nous aurons plus de mises à jour à partager sur les délais une fois la nouvelle version lancée plus tard cette année», à 9to5Google.

Je déteste vous dire cela, en supposant que vous ayez regardé l’une des montres Wear OS actuellement disponibles, mais acheter maintenant serait une très mauvaise idée. Bien que nous ayons parlé de sauter tout ce qui n’a pas de puce Wear 4100, je ne suis même pas sûr que nous puissions recommander le TicWatch Pro 3 aujourd’hui. Nous n’avons tout simplement aucune idée de ce que l’avenir réserve aux montres Wear OS actuelles.

Google laisse certainement ouverte la possibilité de mettre à jour les montres ou du moins de nous indiquer les éléments de la nouvelle tenue qu’ils peuvent utiliser, mais ils auraient facilement pu simplement dire: « Oui, mon ami, nous vous avons. » Ils ne l’ont pas fait. Au lieu de cela, ils ont également laissé ouverte la possibilité que tout l’ancien matériel soit terminé.

Il faut se demander si c’est la raison pour laquelle nous avons vu si peu de montres au cours de la dernière année. N’oubliez pas que Qualcomm a annoncé le Wear 4100 il y a un an et qu’une seule montre le fait fonctionner. En supposant que Google ait donné à tous ses partenaires une sorte d’avertissement, il n’y avait aucune raison de lancer de nouvelles montres avant cette nouvelle et avant que la nouvelle Wear ne soit disponible, surtout si cela signifie que la mise à niveau du matériel actuel n’est pas possible.

À ce stade, nous devons tous attendre ce que Samsung a concocté. Nous pensons que Samsung lancera la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch Active 4 en tant que premier Nouveau Portez des montres lors d’un événement estival aux côtés du prochain Galaxy Fold. Cela devrait donner à Google une chance de nous dire ce que l’avenir nous réserve. Heureusement, tout devrait arriver dans quelques mois.