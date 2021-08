N’achetez pas de contenants de maïs soufflé de taille moyenne dans les multiplexes ; Voici comment les théâtres vous trompent

Regarder un film au cinéma sans pop-corn semble incomplet. L’expérience de regarder un film dans un cinéma comprend du pop-corn. Bien qu’en raison des prix élevés du pop-corn, les gens préfèrent acheter des pots de taille moyenne à la place des grands. Maintenant, voici le piège, acheter un pot de pop-corn de taille moyenne est un gaspillage d’argent et cette information a été donnée par un gars travaillant dans une salle de cinéma. Cet homme, dans la vidéo, a expliqué comment les personnes travaillant dans les théâtres trompent les clients. Il a expliqué comment les clients finissent par payer plus pour économiser quelques dollars.

Une vidéo a été postée sur Tik-Tok par un homme qui vend des snacks et du pop-corn. Il a montré qu’il n’y a pas de différence dans les petits et moyens pots de pop-corn autre que son emballage. Cet homme, travaillant dans des théâtres, a expliqué à travers sa vidéo que la quantité de pop-corn dans un pot moyen à six dollars est la même que dans le petit. Si et quand une personne commande un pop-corn moyen au lieu d’un petit, le commerçant transfère le même pop-corn du petit conteneur au moyen. Alors que la quantité dans les deux reste la même. Cependant, il y a une différence de prix considérable entre les deux.

Le gars essaie de sensibiliser les gens à ne pas gaspiller leur argent dans des pots de pop-corn de taille moyenne. Cette vidéo de Tik Tok devient virale sur les réseaux sociaux et les gens sont surpris de voir cette arnaque. Réagissant à la vidéo, certaines personnes ont déclaré que ce n’était pas seulement le cas avec les pop-corns, des choses similaires se produisent avec le café dans les restaurants. Même si vous payez pour la plus grande taille de l’article, vous obtenez uniquement la quantité de la petite taille.

Ce qui se passe généralement dans un théâtre, c’est que lorsque les gens voient la taille des petits et moyens pots de pop-corn, ils optent pour le moyen. Cependant, ils ne savent pas qu’en choisissant le support, ils gaspillent eux-mêmes leur argent.

