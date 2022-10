N’achetez pas de caméra de tableau de bord avant d’avoir lu sur l’Omni

Les caméras de tableau de bord sont un accessoire essentiel pour chaque voiture. Ils enregistrent des preuves vidéo pendant que vous conduisez, vous avez donc un témoin indépendant à tout moment.

Le problème avec la plupart des caméras de tableau de bord, même celles avec des objectifs grand angle, c’est qu’elles ne peuvent pas enregistrer dans toutes les directions. Et cela signifie que vous n’aurez aucune preuve si, par exemple, un autre véhicule change de voie et heurte le côté de votre voiture.

Le nouveau 70mai Omni, cependant, résout ce problème. Il s’agit de la première caméra de tableau de bord au monde dotée d’un objectif rotatif qui peut tourner dans n’importe quel angle pour capturer la vidéo, de sorte qu’elle n’a pas d’angle mort : elle peut voir tout ce qui se passe, peu importe où cela se produit autour de votre véhicule.

Bien sûr, une telle caméra de tableau de bord a également besoin de l’intelligence pour savoir où enregistrer, et qu’Omni en a à la pelle. Par exemple, il peut détecter quand une personne marche près de votre voiture alors qu’elle est garée, suivre ses mouvements et les enregistrer et changer ses couleurs de LED pour les dissuader si elles restent trop près trop longtemps.

Et pendant que vous conduisez, l’Omni peut vous avertir si vous êtes trop près de la voiture qui vous précède, si des piétons sont repérés sur la route et si vous vous écartez accidentellement de votre voie, peut-être en raison d’un manque de concentration ou de fatigue .

Il y a aussi beaucoup plus à aimer dans l’Omni. Voici trois autres raisons pour lesquelles il devrait figurer sur votre liste restreinte de caméras de tableau de bord :

C’est connecté

Le deuxième problème majeur avec la plupart des caméras embarquées est qu’elles ne se connectent pas à Internet. Ainsi, bien qu’ils puissent enregistrer pendant que votre voiture est garée, ils ne peuvent pas vous alerter en cas de problème.

L’Omni peut.

Lorsqu’il est associé au kit de câblage 4G, qui se connecte à la boîte à fusibles de votre voiture pour donner à l’Omni le pouvoir d’enregistrer lorsque le contact est coupé, il Est-ce que avoir une connexion internet.

Cela apporte deux avantages clés. Tout d’abord, vous recevrez des notifications sur votre téléphone si l’Omni détecte un impact, ainsi qu’une vidéo montrant ce qui s’est passé.

Deuxièmement, cela signifie que vous pouvez voir le flux en direct de la caméra sur votre téléphone, tout comme une caméra de sécurité domestique.

Mieux encore, vous pouvez contrôler la caméra et la tourner pour faire face dans la direction dans laquelle vous voulez voir ce qui se passe.

Le kit filaire 4G sera disponible début 2023 dans certains pays d’Europe et d’Asie du Sud-Est.

Il a une excellente qualité vidéo jour et nuit

L’Omni utilise une combinaison d’un objectif à 140°, d’un capteur d’image PureCel Plus-S et d’un algorithme de traitement d’image développé sur mesure pour fournir une vidéo 1080p en HDR.

Cela peut vous sembler beaucoup de jargon, mais ce que cela signifie – surtout – c’est que l’Omni enregistre des vidéos claires et détaillées de jour comme de nuit.

L’un des morceaux de jargon les plus importants ici est le HDR. Vous ne devez pas confondre cela avec le WDR que l’on trouve sur d’autres caméras de tableau de bord. HDR signifie plage dynamique élevée et plage dynamique large WDR.

Ils peuvent sembler identiques, mais le HDR est supérieur et la vidéo de l’Omni a beaucoup plus de détails dans l’obscurité, ainsi que dans les zones lumineuses que les autres caméras de tableau de bord.

Lorsque vous sortez de tunnels sombres ou de parkings à la lumière du jour, la vidéo de l’Omni reste claire.

De même, la nuit, vous pouvez voir des détails tels que les plaques d’immatriculation des voitures au lieu d’une zone blanche brillante où les lumières de votre propre véhicule se reflètent sur la voiture qui vous précède.

Vous pouvez le contrôler avec votre voix

La sécurité est primordiale pendant que vous conduisez, c’est pourquoi l’Omni peut être contrôlé avec votre voix.

Vous pouvez lui demander de prendre une photo ou d’enregistrer en cas d’urgence. Grâce à la technologie de mise en mémoire tampon, l’Omni est capable de capturer deux secondes avant même que vous ne lui demandiez d’enregistrer.

Vous pouvez également lui demander d’enregistrer dans différentes directions avec votre voix, et vous saurez toujours que votre commande a été comprise par la couleur de l’anneau lumineux LED autour de l’Omni et l’emoji virtuel MaiX sur l’écran de 1,2 pouces.

Suivi d’itinéraire et de localisation

Comme vous vous en doutez, l’Omni est doté d’un GPS intégré qui suit votre position et votre itinéraire précis, ce qui renforce la vidéo et peut prouver exactement où vous étiez, la direction dans laquelle vous voyagiez et même à quelle vitesse vous rouliez.

De plus, avec le kit de câblage 4G, vous pouvez également voir sur une carte où vous vous êtes garé – idéal lorsque vous êtes dans un endroit inconnu.

En savoir plus

Contrairement à la grande majorité des caméras de tableau de bord, l’Omni dispose d’un stockage intégré pour la vidéo enregistrée, et vous avez le choix entre trois capacités.

Le modèle 32 Go coûte 169,99 $, le 64 Go coûte 184,99 $ et le modèle phare de 128 Go coûte 199,99 $.

En savoir plus sur l’Omni.

Juste dans certains pays d’Europe et d’Asie du Sud-Est

Des pays:

1. Pays d’Asie du Sud-Est (11 pays) : Philippines, Vietnam, Laos, Cambodge, Myanmar, Thaïlande, Malaisie, Brunei, Singapour, Indonésie, Timor-Leste

2. Pays européens :

un. Europe de l’Est : Pologne, Hongrie, Slovaquie, République tchèque, Bulgarie, Roumanie, Russie, Ukraine, Biélorussie, Moldavie

b. Europe du Nord : Danemark, Norvège, Islande, Finlande, Suède, Lituanie, Lettonie, Estonie, Irlande, Royaume-Uni ;

c. Europe de l’Ouest : France, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Suisse, Liechtenstein, Autriche, Monaco, Allemagne ;

ré. Europe du Sud : Portugal, Espagne, Grèce, Italie, Cité du Vatican, Andorre, Macédoine, Saint-Marin, Malte, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo, Albanie