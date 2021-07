NABJ demande « indigné » de rencontrer ESPN et Disney

La National Association of Black Journalists (NABJ) a demandé une réunion avec des dirigeants de Walt Disney Corporation et d’ESPN tout en exprimant son « indignation » face à un récent rapport du New York Times qui a révélé « une culture ESPN toxique qui semble favoriser les préjugés ».

Dimanche, le rapport du Times a détaillé les retombées d’une fuite vidéo dans laquelle l’ancre de la NBA Rachel Nichols a été enregistrée en disant, en référence à sa collègue Maria Taylor, « si vous devez lui donner plus de choses à faire parce que vous ressentez de la pression à propos de votre merde de longue date disque sur la diversité – que, soit dit en passant, je connais personnellement du côté féminin – comme, allez-y. Trouvez-le simplement ailleurs. Vous n’allez pas le trouver de moi ou m’enlever mon truc. «

ESPN a confié à Maria Taylor des tâches d’hébergement pour la finale de la NBA 2020 à partir de la « bulle » Disney, un travail que Nichols a manifestement eu des problèmes à abandonner.

Dans un communiqué publié mercredi après-midi, le NABJ a qualifié les commentaires de Nichols de « décevants » et de « dénigrants compte tenu des informations en cours par les journalistes noirs sur les hommes blancs progressant chez ESPN en raison de leur teint et non par mérite ».

La réponse d’ESPN à l’affaire Nichols a été « encore plus épouvantable ».

« Le Times a documenté ce qui semble être une tentative d’ESPN de balayer l’affaire sous le tapis jusqu’à ce qu’elle soit récemment exposée plus en détail », indique le communiqué du NABJ.

La présidente de la NABJ, Dorothy Tucker, a déclaré que le silence des dirigeants d’ESPN au cours de l’année écoulée était « assourdissant » et a officiellement demandé une réunion avec le président exécutif de Disney Bob Iger, le PDG de Disney Bob Chapek et le président d’ESPN Jimmy Pitaro.

« Les actions de l’entreprise auraient pu aliéner Taylor et laisser un autre employé noir puni pour avoir exposé l’affaire », a déclaré le communiqué de la NABJ.

Kayla Johnson, une productrice noire chez ESPN, a reçu une suspension de deux semaines pour avoir envoyé la vidéo de Nichols à Taylor, selon le Times. Elle n’est plus dans l’entreprise.

Une déclaration d’ESPN à NABJ, via un porte-parole, a déclaré: «Nous sommes fiers de diriger l’industrie des médias sportifs en faisant des progrès significatifs pour développer et placer divers talents à l’antenne et dans des postes de direction clés. La diversité, l’inclusion et l’équité sont les principales priorités d’ESPN. Nous reconnaissons qu’il reste encore du travail à faire et nous poursuivrons notre engagement à créer une culture qui reflète nos valeurs. Notre partenariat avec NABJ fait partie intégrante de cet engagement.

Nichols s’est excusée pour ses commentaires, qu’elle a faits en privé lors d’un appel vidéo avec Adam Mendlesohn, conseiller de longue date de LeBron James, lundi lors d’une ouverture de 30 secondes de son émission quotidienne de la NBA, « The Jump ». Mais dans la tranche horaire de 16 h HE mardi, ESPN a plutôt diffusé « Jalen et Jacoby », après avoir annulé l’émission, selon le Washington Post. ESPN a annoncé plus tôt dans la journée que Malika Andrews remplacerait Nichols en tant que journaliste de touche lors de la finale 2021 entre les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns.

