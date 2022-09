N’abandonnez pas le programme de mise à niveau, avertissent les députés conservateurs Liz Truss

Les hauts députés conservateurs ont averti Liz Truss de ne pas abandonner le programme de «nivellement vers le haut», car de nouvelles recherches révèlent que les villes des Midlands et du Nord continuent d’être à la traîne par rapport à celles du Sud.

Mme Truss n’a pas mentionné le projet de Boris Johnson de lutter contre les inégalités entre les régions lors de son premier discours en tant que Premier ministre, faisant craindre qu’elle ignore les sièges dits du «mur rouge» – cruciaux pour la victoire électorale des conservateurs en 2019.

Les députés conservateurs du Northern Research Group (NRG) ont averti que la crise économique actuelle “risquait d’aggraver encore le fossé Nord-Sud” – exhortant Mme Truss à s’engager dans le programme de nivellement.

À la veille de la conférence des conservateurs, un nouveau rapport a révélé que 74% des circonscriptions qui avaient le plus besoin d’être nivelées se trouvaient dans le Nord, les Midlands et le Pays de Galles.

Et 33% des circonscriptions – 62 zones au total – qui ont le plus besoin d’être nivelées sont des sièges détenus par les conservateurs, dont la majorité est représentée par l’admission du parti en 2019.

Le député conservateur de Carlisle John Stevenson – le nouveau président du NRG – a déclaré que le gouvernement Truss devait «doubler de mise à niveau».

M. Stevenson a ajouté: «Cela nécessite à la fois une action à court terme sous la forme de réductions d’impôts et d’investissements dans les services publics, et à long terme de trouver des moyens d’augmenter la productivité des villes et des villes qui ont lutté pendant des décennies pour retenir les talents et attirer investissement privé.”

Selon le rapport produit par WPI Strategy pour la Retail Jobs Alliance, le siège du nouveau secrétaire Simon Clarke à Middlesbrough South et East Cleveland est l’un de ceux qui ont le plus besoin de ce programme.

Mme Truss et son chancelier Kwasi Kwarteng ont lancé des plans pour de nouvelles “zones d’investissement”, où des milliards seront remis aux entreprises sous forme d’allégements fiscaux pour les encourager à investir.

Mais le Parti travailliste a averti que le plan pourrait accorder des allégements fiscaux lucratifs aux zones conservatrices déjà «riches», en spoliant les fonds dont ils ont cruellement besoin des endroits qui en ont le plus besoin.

On craint également que les zones d’investissement ne soient un réchauffement des « zones d’entreprise » de l’ancien chancelier conservateur George Osborne, une politique qui a créé peu de nouveaux emplois.

Une analyse du groupe de réflexion Center for Cities a révélé que les zones de l’ère Osborne ont créé moins de 14 000 emplois – et non les 54 000 prévus – dont plus d’un tiers avaient été déplacés d’ailleurs.

Kevin Hollinrake, député conservateur de Thirsk et Malton, a déclaré qu’une aide plus large aux entreprises était nécessaire et a averti que la crise économique “risquait d’aggraver encore la fracture Nord-Sud”.

Suggérant que la réforme des tarifs des entreprises pourrait “insuffler une nouvelle vie” aux villes défavorisées, il a ajouté : “Une action urgente est nécessaire pour aider à encourager les investissements du secteur privé dans nos villes du nord”.

Les députés conservateurs aux sièges rouges craignent de pouvoir montrer aux électeurs – avant les prochaines élections générales – que les politiques visant à améliorer les opportunités économiques ont un impact.

« Si les conservateurs abandonnent le nivellement par le haut, non seulement ils laisseront tomber des millions d’électeurs qui ont cru à cette promesse ; ils perdront leurs chances d’obtenir la majorité », a déclaré Will Tanner, directeur du groupe de réflexion Onward.

Certains députés conservateurs ont dit L’indépendant ils avaient déjà annulé les chances d’élections générales à la suite des turbulences du marché provoquées par le mini-budget. “Le sentiment est maintenant que les prochaines élections générales ne peuvent pas être gagnées”, a déclaré un haut responsable.

Le groupe de réflexion de la Resolution Foundation a déclaré que les ménages de Londres et du Sud-Est pourraient recevoir en moyenne 1 600 £ l’année prochaine grâce à la déclaration de réduction d’impôts – trois fois plus que ceux du Pays de Galles, du Yorkshire et du Nord-Est, qui devraient gagner en moyenne de 500 £.