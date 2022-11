“N’abandonnera pas son travail quotidien pour devenir influenceuse” : la plus belle flic du monde

Il s’agit d’un cas de beauté avec un cerveau et ses admirateurs ne verront pas d’inconvénient à être arrêtés si c’est elle le flic ! Diana Ramirez fait des vagues sur les réseaux sociaux à cause de ses beaux traits. Elle est maintenant présentée comme la plus belle policière du monde. Diana, originaire de Medellin, en Colombie, compte près de quatre millions d’abonnés sur Instagram.

Comme le rapporte le New York Post, le policier colombien patrouille dans les rues de Medellin, autrefois considérée comme la ville la plus dangereuse du monde. Diana a partagé qu’elle n’abandonnerait pas son travail quotidien pour devenir mannequin ou influenceuse en ligne.

Dans une interview, la policière a partagé que si elle avait l’opportunité de choisir à nouveau une carrière, elle n’hésiterait pas à redevenir policière. Elle a estimé qu’à cause de l’institution, “je suis ce que je suis”, a ajouté Diana.

“Je dois tout à la police nationale pour avoir fait de moi la femme professionnelle que je suis aujourd’hui”, a déclaré l’officier de police colombien.

En plus d’attraper des criminels dans la vie quotidienne, Diana a également été nominée pour la meilleure influence policière ou militaire de l’année au prix Instafest, qui vise à récompenser les professionnels qui créent du contenu numérique qui atteint un large public.

Parlant de Diana, il a déclaré que pour elle, c’est un honneur de représenter la police avec la nomination. “Je suis très heureuse parce que les réseaux sociaux montrent le travail et le dévouement de tous ceux qui travaillent chaque jour et contribuent à bâtir un pays meilleur”, a-t-elle déclaré.

Ses publications sur les réseaux sociaux sont tous ses fans jaillissant de la façon dont elle est une vraie beauté avec des cerveaux qui est passionnée par son travail.

Beaucoup ont affirmé que ce n’étaient pas seulement les beaux traits de l’officier qui les avaient fait tomber amoureux d’elle, mais aussi le fait qu’elle était prête à mettre sa vie en jeu pour protéger les citoyens de son pays.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici