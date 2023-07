Nab vient de sortir les écouteurs Anker Soundcore Liberty 4 NC pour 80 $ (économisez 20 $)

Si vous recherchez une paire abordable d’écouteurs de tous les jours avec suppression active du bruit qui peut vous aider à bloquer le bruit de fond et peut durer toute la journée, consultez le Soundcore Liberty 4 NC d’Anker. Ces écouteurs viennent d’arriver sur le marché, et en ce moment, vous pouvez retirer 20 $ du prix catalogue pour une paire avec cette offre de lancement chez Amazonportant le prix à 80 $ lorsque vous coupez le coupon sur la page. Vous pouvez trouver une offre similaire sur Bande sonore aussi. Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Ces écouteurs sont dotés de haut-parleurs de 11 mm, ainsi que de la technologie sans fil Hi-Res et LDAC et de la suppression adaptative du bruit qui devraient réduire le bruit de votre environnement jusqu’à 98,5 % selon Anker. Cela signifie que vous pouvez rester immergé dans la musique (ou tout autre contenu que vous aimez) indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Et parce qu’ils sont également équipés de six micros et d’un algorithme d’intelligence artificielle, vous devriez pouvoir entendre et être entendu clairement lors des appels vocaux, quel que soit votre environnement.

Les écouteurs Liberty 4 NC ont également une autonomie impressionnante, offrant jusqu’à 10 heures de lecture par charge, avec 50 heures supplémentaires disponibles avec le boîtier de charge. Et seulement 10 minutes de charge rapide peuvent vous offrir jusqu’à quatre heures de lecture. Ils sont également classés IPX4 résistants à l’eau, donc un mauvais temps pendant que vous êtes absent ne devrait pas nuire à ces bourgeons. Une autre fonctionnalité intéressante offerte par ces écouteurs est la connexion multipoint, qui vous permet de vous connecter simultanément à votre téléphone et à votre ordinateur, ce qui est très pratique.

Si vous n’êtes pas totalement vendu sur ce modèle, assurez-vous de consulter notre tour d’horizon de toutes les meilleures offres d’écouteurs et d’écouteurs en cours actuellement.