Naane Varuvean : la vedette de Dhanush verrouille sa plate-forme OTT pour un montant ÉNORME [Deets Inside]

Énorme Tamil star de cinéma Dhanush est de retour sur grand écran relativement rapidement après la sortie de son dernier film, le comédie romantique, Thiruchitrambalam. Cette fois, il revient avec le Film tamoul, Naane Varuvéenun thriller psychologiqueréalisé par le célèbre cinéaste tamoul Selvaraghavanqui a également publié en télougou sous le titre de Néné Vasthunna. Dhanush K Raja joue un double rôle dans le film et sa performance ainsi que le film reçoivent de nombreux éloges de tous les côtés. En fait, beaucoup le saluent comme l’une des meilleures performances de Dhanush de tous les temps, ce qui est un éloge pour un acteur aux crédits d’acteur variés.

Les droits OTT du film Dhanush Naane Varuvean sont vendus

Maintenant, les dernières nouvelles que nous entendons sur le OTT affaire de Naane Varuvean est que le Droits OTT car la vedette de Dhanush n’a été vendue que quelques heures après son arrivée dans les salles. Bien sûr, des pourparlers pour la même chose étaient en cours avant sa sortie en salles, mais selon un rapport du site Web d’informations sur le divertissement 123 Telugu, l’accord a été conclu pour un montant énorme de 30 à 35 crore par les fabricants et un géant du streaming après avoir été témoin des deux la réception critique et la réponse du public aux émissions du matin. Tout indique que Naane Varuvean connaît une bonne course dans les salles, suivi de ledit Plateforme OTT être confiant d’une course numérique réussie, aussi.

Dhanush film Naane Varuvean quelle plateforme OTT ?

Alors, quelle est la plate-forme OTT qui a mis en sac la vedette très convoitée de Dhanush, Naane Varuvean. Eh bien c’est Amazon Premier cela a verrouillé l’accord pour diffuser le réalisateur de Selvaraghavan, avec Indhuja Ravichandran et Elli AvrRam après sa sortie en salles. Bien sûr, conformément aux nouvelles directives fixées par le Conseil des producteurs de films tamoulsil va y avoir 5 à 6 bonnes semaines avant que cela n’arrive.