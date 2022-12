Naagin 7 : Sumbul Touqeer bat Priyanka Chahar Choudhary pour être le serpent dans l’émission d’Ekta Kapoor ? [Exclusive deets inside]

Sumbul Touqeer émerge lentement comme une concurrente forte une fois de plus dans la maison et cela lui a valu une toute nouvelle émission sur Colors lui-même et c’est Naagin 7. Plus tôt, il y avait un fort buzz que c’est Priyanka Chahar Choudhary qui a été approché par Ekta Kapoor pour jouer le serpent principal dans la série à succès, mais maintenant, certains prétendent que ce n’est pas Priyanka mais Sumbul qui prend la tête.

Un initié révèle que Sumbul est l’un des visages les plus populaires de l’industrie de la télévision et avec Bigg Boss, elle a seulement montré à ses fans qu’elle était une fille simple dans l’âme et qu’elle n’avait de pensées malveillantes pour personne. Et cette innocence de l’actrice lui a valu le rôle principal pour jouer Naagin dans la saison 7. Son manager est en contact avec l’équipe et attend que le spectacle se termine et parle à Sumbul de cette nouvelle opportunité qui lui apportera un public plus large. .

Pendant ce temps, l’équipe de Priyanka Chahar Choudhary soutient l’actrice et vise à ce qu’elle soit le visage de Naagin 7, mais il semble que cela ne se produise pas car l’actrice elle-même n’aime pas beaucoup faire le spectacle mais cherche quelque chose différent. En ce moment en ligne, il y a un énorme débat en cours pour savoir qui sera le gagnant de Bigg Boss 16, Priyanka est définitivement le numéro un à remporter le titre de l’émission.

La gagnante précédente de Bigg Boss 15, Tejasswi Prakash, a été engagée en tant que leader de Naagin 6 et à ce jour, elle fait un travail exceptionnel. Mais bientôt sa saison va se terminer et les créateurs ont donc commencé à chasser un autre Naagin et il semble que leur chasse soit maintenant terminée sur Sumbul Touqeer. Pensez-vous que Sumbul est le bon choix par rapport à Priyanka ?