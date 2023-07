Naagin 7 : Priyanka Chahar Choudhary ou Ghum Hai Kisikey Kyaar Meiin diva Ayesha Singh pour jouer les serpents métamorphosés ?

Nagin 6 touche à sa fin. En vedette par Tejasswi Prakash, Naagin 6 est devenue une saison à succès car elle est restée pendant longtemps parmi les 10 émissions de télévision les plus appréciées. Tejasswi Prakash a décroché le rôle principal lorsqu’elle était dans Bigg Boss 15. Sa promotion en tant que leader de Naagin a été abandonnée lors de la finale et les fans étaient plus qu’heureux de la voir comme le serpent qui change de forme. Il est maintenant temps pour Naagin 7. Alors que les créateurs ont publié un teaser, tout le monde a commencé à se demander qui serait le chef de file cette fois. Les noms d’actrices comme Priyanka Chahar Choudhary, Ayesha Singh et Sumbul Toukir Khan viennent au premier plan.

Alors que le teaser de Naagin 7 est arrivé sur Internet, les fans ont commencé à se demander si c’était Priyanka Chahar Choudhary qui jouait le rôle principal. Les fans se demandent également s’il s’agit de Sumbul Touqeer Khan. C’est pendant Bigg Boss 16 qu’Ektaa Kapoor est entrée dans la série et a mentionné qu’elle avait regardé l’une des actrices de la série pour la prochaine saison de Naagin 7. Même alors, des spéculations ont été faites selon lesquelles il s’agirait soit de Sumbul Touqeer Khan, soit de Priyanka Chahar Choudhary. . Cependant, le nom d’Ayesha Singh de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a également rejoint la liste. Un reportage dans Filmibeat suggère que les créateurs de Naagin 7 ont approché Ayesha Singh pour jouer le rôle principal dans Naagin 7. Elle est en lice mais rien n’est confirmé, a révélé une source. Eh bien, le mystère ne sera résolu que lorsque les créateurs révéleront tous les détails sur la starcast de Naagin 7.

Découvrez la réaction des fans sur le teaser de Naagin 7 ci-dessous :

Kal Agar Sumbul #Naagin7 moi dikhi à mujhe Choc nahi lagega… #SumbulTouqeerKhan pic.twitter.com/i7KSiXfz4N Suzy (@pratikshan74219) 6 juillet 2023

Le spectacle Naagin d’Ektaa Kapoor a débuté en 2015. Depuis lors, de nombreuses actrices en ont fait partie. Cela a commencé avec Mouni Roy étant le Naagin, puis a déménagé à Surbhi Jyoti, Nia Sharma, Surbhi Chandana et maintenant à Tejasswi Prakash. Des actrices comme Adaa Sharma, Jasmin Bhasin, Karisma Tanna et bien d’autres sont également apparues dans la série au fil des ans.