Naagin 6 : Tejasswi Prakash parle d’être critiquée pour son accent ; révèle comment Jahnvi Kapoor l’a sauvée de la flak

Tejasswi Prakash est en ce moment la sensation virale sur Internet grâce à son faux accent dans Naagin 6. L’actrice qui joue le rôle principal de Pratha dans Naagin 6 est un retour étranger qui ressemble au personnage et son accent a laissé les téléspectateurs divisés et elle a également fait face à de nombreuses critiques pour la même chose. Cependant, c’est Janhvi Kapoor qui a rendu son accent viral en faisant une bobine sur le même et depuis lors, il y a beaucoup de célébrités qui l’ont fait et les gens deviennent fous. Prenant à propos des critiques pour son faux accent lors de sa récente interaction avec YouTuber, elle a déclaré: ” Je ne suivais aucun accent, ce n’était pas légitime. Je voulais juste que ça sonne extrêmement drôle. Et si les gens trouvaient ça drôle, c’est génial.”

Tejasswi a également expliqué comment c’est l’actrice de Bollywood Janhvi Kapoor qui l’a rendue virale après avoir fait une bobine dessus. “J’ai adoré son dévouement. Elle a réalisé la vidéo elle-même avec un ami et j’ai adoré la façon dont ils l’ont interprétée. Ils étaient tellement meilleurs que moi. C’est après avoir posté la vidéo que les gens ont également commencé à faire Reels et c’est devenu viral.”

Eh bien, nous sommes d’accord avec Tejasswi, Janhvi vient de le perfectionner et elle l’a tué. tandis que le producteur de l’émission Ekta Kapoor a lui aussi été sacrément impressionné par la fille Good Lucky Jerry et a laissé un commentaire sur sa vidéo, ” Ded si Kaira avait un jumeau ou si elle nagin pratha avait un avatar métamorphe avec des envies de sucre”. Tout en parlant de Tejasswi, elle a été dans son jeu pour l’instant. La jeune fille fait souvent la une des journaux pour sa relation avec la bombasse de la télévision Karan Kundrra et le fils de coulee va se marier et les fans de Tejran attendent avec impatience le jour J.