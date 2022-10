Naagin 6 renommée Tejasswi Prakash fait tourner les têtes dans un sari noir sexy, les photos deviennent virales

La renommée de Naagin 6, Tejasswi Prakash, fait tout ce qui est en son pouvoir pour conquérir ses admirateurs. Les fans apprécient le partage fréquent par l’actrice de photos torrides d’elle-même. Elle a récemment posté plusieurs photos d’elle portant un sari noir sur Instagram. Elle a choisi de porter un maquillage impeccable et a posé de manière attrayante pour la caméra.

Elle a sous-titré le message comme suit : “Punjabiyan da kakka mange kudi patakha”.





L’un des couples les plus aimés de l’industrie de la télévision est Tejasswi Prakash et Karan Kundrra. Ils se sont connectés pour la première fois sur le concours de réalité Bigg Boss 15 organisé par Salman Khan et sont ensemble depuis. Le couple, affectueusement appelé TejRan par leurs admirateurs, ne manque jamais une occasion de se montrer l’amour, que ce soit devant ou hors caméra. Karan Kundrra a récemment révélé ses intentions d’épouser Tejasswi Prakash dans une interview avec Filmy Mirchi.

Tejaswi Prakash et Karan Kundrra, le duo Bigg Boss 15, sont à l’honneur depuis qu’ils sont tombés amoureux de la série l’année dernière. Leurs abonnés ne peuvent tout simplement pas en avoir assez puisqu’ils se sont fixé des objectifs relationnels. Les fans de “TejRan” attendent avec impatience les noces imminentes de leur couple préféré. À propos des anciens fiançailles secrètes de Teja et Karan, il y avait beaucoup de rumeurs. Il y a également eu de nombreuses rumeurs selon lesquelles le couple se prépare pour un mariage secret. Alors que tous les deux ont déjà réfuté de telles rumeurs à de nombreuses reprises, Karan a finalement reconnu que leur mariage était prévu.

Dans sa récente interview avec Filmy Mirchi, on a demandé à Karan quand il prévoyait de se marier, ce à quoi il a répondu : “Jaldi hi honi chahiye”. Il a également partagé: “Tout va bien. Tout se passe à merveille. »

Sur le plan du travail, Tejasswi Prakash et Karan Kundra ont captivé les cœurs avec leur chimie sensuelle dans la vidéo de la chanson Baarish Aayi Hai. Tejaswi joue désormais le rôle principal dans Naagin 6, alors que le prochain projet de Karan n’a pas encore été rendu public.