Naagin 6 : L’émission de Tejasswi Prakash et Pratik Sehajpal obtient une prolongation de plus ? Ce dernier réagit [Exclusive]

De bonnes nouvelles arrivent pour les fans de Naagin 6. Il semble que les fabricants de Naagin 6 aient été invités à prolonger le spectacle d’un mois. Cela va se poursuivre jusqu’à fin janvier 2023. Le spectacle de Tejasswi Prakash et Simba Nagpal a commencé juste après la fin de Bigg Boss 15. Cette saison va être la plus longue de l’histoire de la franchise. À partir de maintenant, nous avons vu comment Pratha et Prarthana sont en désaccord l’un avec l’autre. Elle tient les Gujral pour responsables de la mort de son père. Dans l’émission, Pratik Sehajpal est jumelé avec Amandeep Sidhu et les fans adorent le jodi.

Lorsque nous avons contacté Pratik Sehajpal, il a dit : “Je ne suis pas encore au courant de la même chose. Je ne peux pas en parler. Une fois que je le saurai, je vous le ferai savoir.” Eh bien, cela ressemble à un développement de rupture. Les fandoms de Tejasswi Prakash, Pratik Sehajpal et Simba Nagpal ont travaillé très dur pour faire de cette saison un succès. L’émission obtient constamment des TRP de 1,6, ce qui est à égalité avec Parineeti sur les couleurs. Les fans heureux ont eu cette réaction à la nouvelle. Découvrez les tweets….

S’il est confirmé que #Naagin6 se prolonge jusqu’en janvier 2023, alors cette saison sera la plus longue saison à la télévision. C’est Rudra Raichand Supremacy ?@realsehajpal #PratikSehajpal #PratikFam Seema PratikFam (@SeemaYa30213981) 7 novembre 2022

Naagin 6 lors de son annonce a créé beaucoup de buzz. Beaucoup ont critiqué la chaîne pour avoir choisi Tejasswi Prakash, mais elle a fait un excellent travail dans l’émission. Cette fois, il s’agissait de la lutte des Naagin contre la pandémie avec une nation voisine voyou.