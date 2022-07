Naagin 6: Le spectacle de Tejasswi Prakash-Simba Nagpal obtient une prolongation après la hausse du TRP; les fans réagissent avec joie [Read Tweets]

Naagin 6 a vu un TRP de 2 la semaine dernière. C’est l’un des meilleurs du spectacle. L’émission de Tejasswi Prakash et Simba Nagpal a vu une augmentation de la note de 1,8 pour finalement entrer dans le top cinq. Les fans pensent que la semaine prochaine apportera des notes encore meilleures. À partir de maintenant, il y a un combat entre Pratha et le personnage d’Urvashi Dholakia, Seema. La nouvelle tournure impliquant la mère de Rishabh a également été appréciée par les fans. Naagin 6 devait se terminer fin juillet, mais les bons chiffres ont conduit à cette extension. Le spectacle met également en vedette Manit Joura et Maheck Chahal qui font un excellent travail.

#SuperExclusif CHAUD EXCLUSIF@CouleursTV #Naagin6 GETS EXTENSION pour quelques semaines !! Auparavant, il était prévu de boucler le spectacle en août! @GossipsTv pic.twitter.com/l1oNyU6Ne1 GossipsTv OFFICIEL (GTv) (@GossipsTv) 8 juillet 2022

Les fans de Tejasswi Prakash sont ravis. Naagin 6 se débrouillait très bien dans les charts TRP en ligne, mais les numéros de télévision étaient un sujet de préoccupation. C’est très important pour le succès d’un spectacle. Les fans de Simba Nagpal sont également heureux car il a travaillé dur pour la série. L’alchimie entre les deux est également fabuleuse.

Soo heureux pour mon bub ??#tejasswiprakash #tejatroupes Shalu Singh (@ShaluSi28750276) 8 juillet 2022

Quand le travail acharné porte ses fruits, travaillez plus fort. Bon courage à l’équipe !?? Tara | LADS (@taaredekho) 8 juillet 2022

Je suis heureux et triste à la fois, heureux parce que le spectacle fait du bien et qu’il s’est étendu n son spectacle de couleurs no1 mais je veux aussi que teja sorte d’un tournage trépidant n do web maintenant aussi abhi vacation pe jaaye, travaille continuellement depuis bb n usne kaha bhi tha après la fin de naagin, elle devra rencontrer pra Tejasswien ?? (@JanviIsHere) 8 juillet 2022

NOOOOOOOON !!!!! ???? Suis heureux que le spectacle se passe incroyablement bien ?? Mais je veux que Tejuda se détende. Comme faire une courte pause ou quelque chose comme ça. Deepsie (@EvilEyesOff11) 8 juillet 2022

Les fans de Naagin 6 ont maintenant hâte de voir Karan Kundrra et Tejasswi Prakash ensemble à Baarish. La bombasse de la télévision est également en pourparlers pour quelques films de Bollywood. Elle a également signé un film marathi.