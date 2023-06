N’a pas demandé l’exemption des essais, juste demandé du temps pour se préparer : les lutteurs menacent de démissionner

Face à l’opposition d’autres lutteurs pour avoir été exemptés des essais des Jeux asiatiques, les lutteurs protestataires ont nié samedi avoir demandé une telle faveur à l’IOA et ont déclaré qu’ils arrêteraient de lutter si cela était prouvé.

Vendredi, le médaillé de bronze olympique de Londres, Yogeshwar Dutt, s’est demandé si ces lutteurs s’agitaient pour obtenir de telles faveurs et a exhorté les lutteurs juniors, leurs entraîneurs et leurs parents à faire entendre leur voix contre cette injustice.

« Nous n’avons pas demandé d’exemption des essais, nous avons juste demandé du temps pour nous préparer », a déclaré Sakshi après avoir été mis en ligne sur les réseaux sociaux.

« Si vous aviez des problèmes avec un procès en un combat, vous auriez dû vous adresser au ministre des Sports. Mais vous avez choisi de répandre du poison via les réseaux sociaux », a déclaré Bajrang.

« Nous sommes prêts à arrêter la lutte s’il est prouvé que nous avons demandé une dérogation. Nous n’avons jamais écrit de lettre d’exemption. »

Il a été rapporté pour la première fois par PTI jeudi que six lutteurs protestataires – le trio, l’épouse de Bajrang Sangeeta Phogat, le mari de Sakshi Satywart Kadian et Jitender Kinha – n’auront à gagner qu’un seul combat contre le vainqueur des essais de la première étape pour faire partie de l’équipe indienne. pour les Jeux asiatiques et les championnats du monde.

Les lutteurs ont également juré de continuer leur combat.

« Nous continuerons notre combat jusqu’à ce que Brij Bhushan Sharan Singh soit puni, nous attendons l’acte d’accusation », a déclaré Vinesh.

Sakshi, Bajrang et Vinesh Phogat ont demandé l’arrestation de l’ancien chef de la WFI Brij Bhushan Sharan Singh pour avoir prétendument harcelé sexuellement des lutteuses.

