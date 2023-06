"N’a frappé personne…": Salt Bae à propos d’une célébration controversée avec Messi

Nusret Gokce, le célèbre chef mieux connu sous le nom de Salt Bae sur Internet, a suscité la controverse lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar lorsqu’il a été photographié sur le terrain après la victoire de l’Argentine sur la France. Plusieurs fans l’ont accusé d’avoir tenté de voler la vedette lors de cette occasion historique et la situation s’est aggravée lorsque des images de lui tenant le trophée de la Coupe du monde sur le terrain ont fait surface. Lors d’une récente interaction, Salt Bae a parlé de l’incident et a donné sa version de l’histoire.

« C’était une combinaison de mon amour de l’Argentine et de mon enthousiasme. J’aime l’Argentine; J’y ai vécu. Je suis allé les soutenir. Un grand nombre de [the team] sont venus au restaurant. Je ne me sentais pas un étranger. C’était un moment spécial. Je ne peux rien faire contre la raison pour laquelle j’étais là, mais je ne remettrai plus jamais les pieds sur le terrain de la Coupe du monde. Il y avait deux milliards de personnes qui regardaient la Coupe du Monde… Combien de personnes parlent de moi ? Cinq milliards. Le monde entier », a-t-il déclaré au Times selon parlerSPORT.

« Je ne suis pas allé sur le terrain dans un but publicitaire ; J’en avais juste envie. Ensuite, c’était un peu une surprise. Il y avait au moins 1 000 autres personnes sur le terrain, mais quand ils ont montré la vidéo, ils ont compris que c’était juste moi. Je n’ai jamais, jamais voulu éclipser quoi que ce soit. Je n’ai pas aimé l’attention. Je n’ai donné de coups de pied à personne, ni volé quoi que ce soit », a-t-il ajouté.

La controverse ne s’est pas éteinte après le tournoi car la FIFA a décidé de publier une déclaration officielle concernant l’incident qui s’est produit après l’affrontement au sommet. « A la suite d’un examen, la FIFA a établi comment des individus ont obtenu un accès indu au terrain après la cérémonie de clôture au stade de Lusail le 18 décembre. Les mesures internes appropriées seront prises.