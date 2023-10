Tucker Carlson a déchiré le sénateur républicain Lindsey Graham de Caroline du Sud après que le sénateur a déclaré que les États-Unis devraient attaquer l’Iran si les otages pris par le Hamas étaient blessés.

Au moins 900 personnes ont été tuées dans ces attaques, dont 11 Américains, selon à l’Associated Press. Le Hamas a pris au moins 100 otages lors de l’attaque, CBS News signalé. (EN RELATION : Lindsey Graham appelle les États-Unis à faire exploser les raffineries de pétrole iraniennes si des otages sont blessés)

MONTRE:

Ép. 29 Après les attaques du Hamas, quelle est la voie à suivre ? pic.twitter.com/AwWkcLFUBb – Tucker Carlson (@TuckerCarlson) 9 octobre 2023

« Pour chaque otage israélien ou américain exécuté par le Hamas, nous devrions détruire une raffinerie de pétrole iranienne », a déclaré Graham, co-animatrice d’America Reports, Sandra Smith, informée par l’animatrice de Fox News des menaces du Hamas d’exécuter des otages en représailles aux frappes aériennes.

« Qu’arriverait-il exactement aux États-Unis si nous déclarions la guerre à l’Iran et commencions à faire exploser leurs infrastructures ? » Carlson, co-fondateur de la Daily Caller et de la Daily Caller News Foundation, a demandé. « Lindsey Graham n’a aucune idée de ce qui pourrait se passer. Il n’y a pas réfléchi. Il a presque 70 ans et n’a pas d’enfants. Il s’en fiche.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des terroristes du Hamas emmenant les otages et les cadavres de leurs victimes à Gaza.

Carlson a également critiqué l’ancienne ambassadrice aux Nations Unies Nikki Haley, qui a exhorté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à « en finir » avec le Hamas.

« Il s’agit d’une attaque contre l’Amérique, dit-elle, alors qu’en réalité ce n’était pas le cas », a déclaré Carlson, ajoutant que Haley avait une « crise de colère » et ne faisait pas preuve de « leadership sobre ».

Le président Joe Biden a été critiqué pour sa politique à l’égard de l’Iran, notamment en organisant le déblocage de 6 milliards de dollars provenant des ventes de pétrole iranien détenus par la Corée du Sud pour l’aide humanitaire en échange de la libération par l’Iran de cinq Américains qu’il détenait prisonniers. Alors que l’administration Biden a affirmé que l’argent était séquestre, les experts ont déclaré que permettre à ces fonds d’être utilisés pour l’aide humanitaire a libéré d’autres fonds pour promouvoir le terrorisme.

Graham n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

