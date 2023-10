Na Alii a battu les Bears et cherche à nettoyer les choses | Actualités, Sports, Emplois

PUKALANI — L’équipe de football du lycée King Kekaulike a les yeux rivés sur Kamehameha Maui dans trois semaines, lorsque la saison de Na Alii sera en jeu.

Ils ont continué à travailler en vue de cette confrontation de Maui Interscholastic League Division II en célébrant leur retour vendredi soir avec une victoire méthodique de 45-7 contre Baldwin devant environ 1 500 fans au stade King Kekaulike.

Une chose qui a frustré l’entraîneur-chef du King Kekaulike, Tyson Valle, a été 10 pénalités pour 137 verges.

« Nous avons bien fait, les pénalités sont un peu ce qui me dérange ce soir, mais vous savez, les garçons ont joué dur, les entraîneurs ont fait leur travail, mais nous devons mettre un terme à ces erreurs », » dit Valle. « Ces sanctions nous tuent. »

Valle a déclaré que certaines des sanctions étaient des sanctions de type représailles imposées dans le feu de la bataille.

« Nous devons faire notre part dans le jeu, nous devons jouer au ballon et, en gros, ne pas bavarder, simplement jouer au football », » dit Valle.

Le roi Kekaulike n’a eu besoin que de trois jeux pour porter son avance à 32-0 après avoir reçu le coup d’envoi de la seconde période.

Après qu’Ikea ​​Sumibcay ait couru 12 verges et que Cason Brooke en ait ajouté 21 de plus lors du snap suivant, Kalelepono Wong a grondé 45 verges jusqu’à la zone des buts à peine 48 secondes après le début du troisième quart.

Na Alii (4-1, 0-1 MIL D-II) a activé le chronomètre de 35 points selon la règle de grâce lorsque Kalani Puu a marqué sur une course de 4 verges avec 2:50 à jouer au troisième quart pour pousser l’écart à 39-0.

Les Bears (0-6) ont évité d’être blanchis pour la cinquième fois cette saison lorsque Zion Lentz a marqué d’un mètre avec 4:50 à jouer, portant le score à 39-7 et éteignant le chronomètre.

Na Alii a recruté plusieurs jeunes joueurs à la fin du quatrième quart-temps et lors du dernier entraînement, plusieurs étudiants de première année étaient dans le match – le porteur de ballon de première année Brooke a couronné le score avec une course de 2 verges dans la dernière minute.

Na Alii a frappé rapidement pour ouvrir le match sur un retour de botté de dégagement de 71 verges de Jonah Rittmeister pour prendre la tête 6-0 à seulement 2:22 du match.

Après qu’une pénalité d’interférence de passe ait déplacé le ballon dans la zone rouge, Na Alii a arrêté les Bears en quatrième et un lorsque le milieu de la défense a repoussé Gavin Acosta pour une perte d’un point.

À partir de là, Na Alii a parcouru 83 verges en sept jeux et a poussé l’avance à 13-0 sur le plongeon d’un mètre de Kalelepono Wong dans la zone des buts. Le gros jeu sur le drive a été une escapade de 50 verges de Jordan Yoro jusqu’à la ligne des 20 verges de Baldwin.

Après que la défense de Na Alii ait forcé un trois-et-out, Yoro s’est libéré pour un touché apparent de 54 verges, mais il a été rappelé lors d’un appel d’attente. Deux jeux plus tard, Ahe Sumibcay a couru 51 verges pour un touché pour porter le score à 19-0 avec 7 :14 à jouer en première mi-temps.

Les Bears ont eu une occasion en or de s’inscrire au tableau d’affichage lorsque Pita Takafua a récupéré un échappé de Na Alii sur la ligne des 9 verges du King Kekaulike. Baldwin a fini par rater une tentative de placement de 30 verges sur la possession.

À partir de là, Na Alii a parcouru 80 mètres en 12 jeux au sol. La course de 6 verges de Yoro a porté le score à 25-0 avec 45 secondes à jouer à la mi-temps.

Les Bears avaient 31 joueurs habillés pour le match et quelques autres ont quitté le match vendredi soir. Baldwin a maintenant perdu 20 matchs consécutifs, remontant à la saison 2021 – ils ont été dominés 235-24 cette saison et blanchis quatre fois.

Le roi Kekaulike a dominé Baldwin 99-7 en deux matchs cette saison.

« Je cherche juste de petites victoires dans des matchs comme celui-ci », » a déclaré l’entraîneur de Baldwin, Cody Nakamura. «Certains garçons ont fait du très bon travail, d’autres se sont montrés plus performants et c’est ce que nous voulons voir. Nous voulons les voir se battre jusqu’au bout – c’est ce qu’ils ont fait. Ils le font toujours. Nous leur disons tout le temps : « N’abandonnez pas, c’est l’essentiel, dans le football, dans la vie et dans tout ce que vous faites ». «

* Robert Collias est à [email protected]

_______________

Baudouin 0 0 0 7– 7

Roi Kekaulike 6 19 14 6–45

Premier quart

KK – Jonah Rittmeister 71 retour de botté de dégagement (coup de pied raté), 9 :38.

Deuxième quartier

KK – Kalelepono Wong 1 run (coup de pied de Soana Akinaka), 11:22.

KK – Ahe Sumibcay 51 run (coup de pied échoué), 7:14.

KK – Jordan Yoro 6 run (coup de pied échoué), 0:45.

Troisième quart

Course KK – Wong 45 (coup de pied d’Akinaka), 11:12.

Course KK – Kalani Puu 4 (coup de pied d’Akinaka), 2:50 ;

Quatrième trimestre

B – Zion Lentz 1 run (coup de pied de Kilikopela Kamakeeaina), 4h50.

KK – Cason Brooke 2 run (coup de pied échoué), 0:36.

Université junior – Baldwin 35, King Kekaulike 20

_______________

CLASSEMENT MIL

Remarque : seuls les matchs en division comptent pour la qualification d’État ; dossier global entre parenthèses

PREMIÈRE DIVISION

W L Pct PF PA

Lahainaluna (1-0) 1 0 1.000 42 0

Maui élevé (1-4) 1 0 1,000 27 17

Baudouin (0-6) 0 2 .000 17 69

SECTION II

W L Pct PF PA

KS Maui (5-0) 1 0 1.000 34 21

Roi Kekaulike (4-1) 0 1 .000 21 34

Résultat de vendredi

Roi Kekaulike 45, Baldwin 7

Le jeu d’aujourd’hui

Maui High contre Lahainaluna au War Memorial Stadium, 19 heures

Vendredi 13 octobre

Maui High contre Baldwin au War Memorial Stadium, 19 h

Samedi 14 octobre

Lahainaluna contre Kamehameha Maui au War Memorial Stadium, 19h