N Thangaraja en pole position, Manu Gandas et Abhijit Singh Chadha en poursuite le troisième jour de Impiger Technologies Presents Chennai Open 2022

Le solide arrière-neuf du Sri Lankais N Thangaraja lui a permis de frapper un cinq sous 67 le troisième jour pour être en pole position alors qu’il bénéficiait d’une avance d’un coup à 16 sous 200 à Impiger Technologies présente Chennai Open 2022. Gurugram golfeur Manu Gandas ‘ L’action d’arrière-garde, y compris un aigle de clôture, l’a aidé à atteindre un 68 le maintenant en lice à 15 sous 201 aux Rs. Événement de 40 lakh.

Abhijit Singh Chadha de Chandigarh était également à la poursuite après une journée de 66 et un autre aigle de clôture qui a porté son total à 14 sous 202 et l’a placé troisième. La première moitié du tour a vu des conditions étouffantes comme le deuxième tour. Mais le temps a changé pour le mieux dans la seconde moitié du tour car il est devenu couvert avec une douce brise entrant en jeu même lorsque la température a chuté. Il y avait une bruine vers la fin du jeu.

N Thangaraja (66-67-67), le co-leader du jour au lendemain, a continué d’être l’un des meilleurs prétendants après l’avant-dernière manche grâce à son tenace 67 qui comprenait un aigle, cinq birdies et deux bogeys. Thangaraja a eu un front neuf lent où son meilleur effort a été un super deuxième coup sur le quatrième qui lui a laissé une conversion d’aigle de sept pieds. Thanga, trois fois vainqueur du PGTI, a ensuite décroché quatre birdies sur le neuf arrière avec un excellent putting et un bon jeton pour renforcer sa prétention au titre.

«C’était mon putt jusqu’au bout aujourd’hui. Un bon neuf arrière aujourd’hui me donne confiance avant la ronde finale. J’ai si bien joué après un long moment, alors je veux juste que ça continue. Je me suis bien adapté aux conditions ici car je rencontre des conditions similaires dans mon pays d’origine, le Sri Lanka », a déclaré Thangaraja, qui a remporté le PGTI pour la dernière fois en 2018.

Manu Gandas (68-65-68), le co-leader à mi-chemin avec Thangaraja, a perdu une place le troisième jour après une ronde de hauts et de bas. Manu, triple vainqueur du PGTI, a été à égalité pour la journée sur 12 trous avant de lancer de longs putts de birdie les 14 et 17 et de mettre en place un aigle avec un formidable deuxième coup le 18. Gandas a déclaré , “C’était un sac mitigé pour moi aujourd’hui. Je n’ai pas bien frappé mes cocheurs et j’ai fait quelques erreurs en milieu de manche mais j’étais content de bien finir. La clé du quatrième tour serait de répéter ce que j’ai fait jusqu’à présent.

Abhijit Singh Chadha (71-65-66) a grimpé d’une place à la troisième place grâce à ses 66. Les coups d’approche de qualité d’Abhijit et le jeu de coin lui ont valu des birdies sur les quatre premiers trous et le huitième trou pour un premier neuf exceptionnel. Chadha a ensuite laissé tomber un bogey le 15 mais a plus que compensé avec un aigle le 18 grâce à un deuxième coup brillant. Chadha a déclaré: «Je me suis très bien débrouillé aujourd’hui et ce fut une bonne journée pour moi sur les greens. J’ai bien fait sur les neuf premiers jusqu’à présent, donc je veux que ça continue dans le dernier tour.

Karandeep Kochhar (68) de Chandigarh occupait la quatrième place à 12-moins de 204 tandis que Khalin Joshi (70) de Bengaluru était un autre tir en arrière en cinquième position.

Ravi Kumar de Chandimandir a produit un 66, le meilleur du jour, pour être à égalité sixième à neuf sous 207 avec Badal Hossain du Bangladesh (67).

Le champion en titre Mithun Perera du Sri Lanka était à égalité 16e à cinq sous 211.

Les deux professionnels basés à Chennai qui ont fait la coupe, S Prasanth et Sandeep Syal, ont été classés à égalité 38e à pair pair 216 et à égalité 51e à quatre sur 220 respectivement.

