N Sriram Balaji et Jeevan Nedunchezhiyan terminent deuxièmes en double messieurs

Les Indiens N. Sriram Balaji et Jeevan Nedunchezhiyan n’ont pas réussi à couronner leur brillante course lors de l’événement de tennis Tata Open Maharashtra ATP Tour en perdant contre la paire entièrement belge de Sander Gille et Joran Vliegen en deux sets lors de la finale du double masculin au complexe sportif Shiv Chhatrapati. .

Balaji et Jeevan, qui étaient entrés dans le tableau principal en tant que remplaçants après le retrait tardif de Laslo Djere et d’Alex Molcan de Slovaquie, ont joué superbement tout au long de la semaine alors qu’ils ont fait irruption dans la finale du double masculin sans perdre un set.

Mais samedi, leur course magique a pris fin lorsqu’ils ont perdu contre les Belges 6-4, 6-4 sur le court central du stade Balewadi ici. Les Belges ont obtenu une pause précoce dans les deux sets, ce qui leur a suffi pour sceller leur sixième titre ATP Tour en équipe.

Le duo belge, quatrième tête de série, avait fait irruption dans la finale en battant les têtes de série et les champions en titre de l’US Open Rajeev Ram des États-Unis et Joe Salisbury de Grande-Bretagne en demi-finale vendredi soir.

L’équipe indienne avait atteint sa première finale de l’ATP Tour en équipe après avoir fait équipe pour la première fois au F7 indien 2007 et avait fait ses débuts au niveau de la tournée au Chennai 2012. Balaji et Jeevan avaient choqué la tête de série n ° 2 Nathaniel Lammons et Jackson Withrow plus tôt en quart de finale.

Le duo né au Tamil Nadu a un record de 3-3 au niveau de la tournée en équipe et voulait devenir la deuxième équipe entièrement indienne consécutive à remporter Pune après la victoire de Rohan Bopanna / Ramkumar Ramanathan en 2022.

Cependant, la combinaison belge de Gille et Vliegen s’est avérée trop forte pour les Indiens car elle a utilisé sa plus grande expérience de jeu sur le circuit ATP à bon escient.

Gille et Vliegen ont attaqué le service de Jeevan dans le troisième jeu du premier set et ont obtenu une pause précoce. Ils ont ensuite tenu leur service pour prendre une avance de 3-1. Les jeux se sont déroulés avec le service et bien que Balaji et Jeevan aient beaucoup essayé, ils n’ont pas pu récupérer le break car les Belges ont gagné 6-4.

Dans le deuxième set, Gile et Vliegen ont cassé le service de Balaji au troisième jeu pour prendre une avance de 2-1. Ils ont maintenu leur avantage jusqu’à la fin du set pour s’imposer 6-4, remportant la finale et le titre en 70 minutes.

