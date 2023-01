N Sriram Balaji et Jeevan Nedunchezhiyan Stun doublent la tête de série n ° 2 pour faire les demi-finales

La paire indienne de N Sriram Balaji et Jeevan Nedunchezhiyan a réussi l’un des bouleversements majeurs de la cinquième édition du Tata Open Maharashtra, battant le duo américain n ° 2 7-6 (6), 7-6 (5) en double quarts de finale au stade Balewadi jeudi.

Balaji et Jeevan, qui sont entrés dans le tournoi en tant qu’entrée alternative, ont présenté un spectacle sensationnel dans les deux sets qui ont vu une compétition serrée avant de décider dans les bris d’égalité.

La paire se compose de Jackson Withrow, n ° 49 mondial et Nathaniel Lammons, classé 46 mondial, qui ont tout donné pour mener le match au tie-break final, mais les Indiens en ont fait assez pour obtenir le résultat en leur faveur à la fin. du deuxième ensemble. Balaji et Jeevan ont terminé 2022 avec six apparitions successives en demi-finale aux événements Challenger.

Le vice-ministre en chef du Maharashtra Devendra Fadnavis a visité le stade et a regardé l’action passionnante des matchs des quarts de finale. Saurabh Rao, IAS, commissaire divisionnaire de Pune, Suhas Diwase, IAS, commissaire aux sports, gouvernement du Maharashtra, Prashant Sutar, directeur du tournoi de Tata Open Maharashtra et président de MSLTA, Sunder Iyer, co-secrétaire de All India Tennis Association et secrétaire de MSLTA, Vikram Kumar, Commissaire du PMC, Shravan Hardikar, IAS, IGR, Pune et Pravin Darade, IAS, Commissaire, Bien-être social et Secrétaire à l’organisation de Tata Open Maharashtra étaient également présents à l’occasion.

«Nous pouvions regarder du bon tennis, de grands matchs; et je pense que cela a également créé un esprit parmi nos jeunes. Le crédit revient à nouveau à Tata Open Maharashtra. Laissez-moi vous assurer qu’au cours des cinq prochaines années, le gouvernement du Maharashtra ne permettra jamais à l’ATP-250 d’aller nulle part. Je suis très heureux d’être ici, mes meilleurs vœux au tournoi, à tous les joueurs qui participent et à tous ceux qui regarderont. Ce tournoi sera un énorme succès”, a déclaré Devendra Fadnavis.

Plus tard jeudi, India Ramkumar Ramanathan sera en action en quart de finale du double avec Miguel Angel Reyes-Varela. Le duo devra faire face à un défi de la paire tête de série de Rajeev Ram et Joe Salisbury.

Pendant ce temps, le champion de l’US Open 2014, Marin Cilic, s’est retiré de l’épreuve en simple après s’être blessé au genou alors que son adversaire, Tallon Griekspoor, a été renversé. “Hé les gars, vraiment désolé de ne pas pouvoir revenir aujourd’hui pour concourir. Aujourd’hui, pendant l’échauffement, je me suis blessé au genou et malheureusement ça ne s’est pas amélioré jusqu’à ce que je sois sur le point de sortir sur le court. Merci aux fans pour le grand soutien cette semaine, c’était fantastique. J’ai hâte de retourner en Inde à l’avenir pour concourir à nouveau ici”, a déclaré le numéro 17 mondial Cilic dans son communiqué.

L’édition en cours du seul événement ATP 250 d’Asie du Sud est organisée par la Maharashtra State Lawn Tennis Association (MSLTA) en association avec le gouvernement du Maharashtra pour la cinquième année à Pune.

Dans l’autre quart de finale en simple, le numéro 8 Aslan Karatsev a remporté une victoire dominante 6-1, 6-2 contre le numéro 63 mondial Pedro Martinez.

Le tournoi se poursuivra jusqu’au 7 janvier.

