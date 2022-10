N Sikki Reddy et Rohan Kapoor entrent en demi-finale du double mixte

La paire indienne de double mixte Rohan Kapoor et N Sikki Reddy s’est qualifiée pour les demi-finales du tournoi Vitenam Open Super 100 à Ho Chi Minh-Ville vendredi.

Le duo indien non classé de Sikki et Kapoor, qui avait décroché le titre du Chhattisgarh International Challenge la semaine dernière, a surpris les troisièmes têtes de série Chan Peng Soon et Cheah Yee See de Malaisie 21-19 21-17 dans un affrontement de 39 minutes.

Le duo affrontera les têtes de série Rehan Naufal Kusharjanto et Lisa Ayu Kusumawati, d’Indonésie, en demi-finale.

Sikki et Kapoor ont montré des nerfs d’acier en effaçant le déficit de 3-6 pour prendre une mince avance d’un point.

Les Malaisiens ont une fois de plus pris les devants avec un avantage de 15-12, mais la paire indienne a réussi à renverser la vapeur avec une rafale de quatre points pour mener 19-18 et a éliminé les deux points restants pour mener le match 1-0.

Sikki et Kapoor ont pris un départ confiant dans le deuxième match et même si le combo malaisien a brièvement pris une avance de 10-8, les Indiens se sont assurés qu’il n’y avait pas de contretemps alors qu’ils interrompaient 12-12 pour ne jamais regarder en arrière.

