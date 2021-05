N-Plus News, rumeurs, date de sortie et coût

Nous connaissons tous Netflix comme le plus grand service de streaming, avec une abondance de contenu, y compris des émissions populaires souscrites telles que Friends et Breaking Bad, ainsi que des exclusivités comme The Witcher et Stranger Things.

Cependant, la société se développe maintenant dans de nouvelles entreprises. Les rapports suggèrent que Netflix développe une plate-forme appelée N-Plus, une nouvelle plate-forme conçue pour compléter la richesse du contenu original du service.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les fonctionnalités de N-Plus, continuez à lire. Nous avons également des rafles des meilleurs émissions et films sur Netflix ce mois-ci, et un guide des meilleurs services de streaming pour voir comment Netflix se compare à ses rivaux. Qu’est-ce que N-Plus? Initialement rapporté par Protocol, Netflix a envoyé une enquête qui comprenait la ligne, «N-Plus est un futur espace en ligne où vous pouvez en savoir plus sur les émissions Netflix que vous aimez et tout ce qui y est lié». Par conséquent, nous soupçonnons qu’il s’agit d’une sorte de portail ou de site Web où les utilisateurs peuvent aller chercher des informations supplémentaires sur les originaux et interagir avec d’autres membres. La même enquête mentionnait des contenus tels que des podcasts, des didacticiels et des listes de lecture créées par l’utilisateur pour différents épisodes et films. Netflix a récemment élargi son équipe éditoriale, donc N-Plus est probablement un moyen de créer des communautés et des fandoms autour des émissions, tout en les gardant dans la sphère Netflix. La marque a déjà de solides abonnés sur d’autres plates-formes telles que YouTube, Twitter, Instagram et a plusieurs podcasts produits à l’origine – il y a donc clairement un appétit pour du contenu supplémentaire et des fonctionnalités en coulisses de contenu exclusif. Netflix n’a pas encore publié d’informations supplémentaires sur la plate-forme. Une fois que nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article. Quand N-Plus sera-t-il lancé? Aucune date n’a été fixée pour une sortie de N-Plus. Cependant, si Netflix enquête déjà sur les utilisateurs, cela pourrait peut-être arriver plus tard cette année ou l’année prochaine. Cela coûtera-t-il plus cher? Encore une fois, malheureusement, nous ne savons pas. Cela pourrait être un coût supplémentaire en plus des abonnements existants, ou cela pourrait fonctionner sur les revenus publicitaires. Comment puis-je m’inscrire à N-Plus? Nous supposons que vous pourrez simplement utiliser vos informations d’identification Netflix existantes. Cependant, nous ne savons pas si le compte sera divisé en différents profils comme l’interface Netflix. Il est également possible que vous ayez besoin d’un compte séparé, mais cela semble peu probable étant donné que N-Plus semble être une méthode pour garder les utilisateurs sur la plate-forme.